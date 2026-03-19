La tensión en el Golfo Pérsico ha alcanzado un punto de no retorno tras la última advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una declaración emitida esta madrugada, el mandatario ha amenazado con hacer «estallar masivamente la totalidad» del campo de gas South Pars —la mayor reserva de gas natural del mundo— si Teherán continúa con su ofensiva contra Qatar, aliado estratégico de Washington y sede de su mayor base militar en la región.

El detonante: El ataque a la «joya» de Qatar

La amenaza de Trump surge como respuesta inmediata a las represalias iraníes de las últimas horas. Tras el bombardeo israelí del miércoles contra la parte iraní del yacimiento (que suministra el 70% del gas doméstico a Irán), Teherán respondió golpeando infraestructuras clave en los países vecinos:

Qatar: Un incendio de grandes proporciones ha afectado a la refinería de Ras Laffan , nodo vital para el gas natural licuado global.

Un incendio de grandes proporciones ha afectado a la refinería de , nodo vital para el gas natural licuado global. Arabia Saudí y Bahrein: Ataques contra un depósito de combustible para aviones en Riad y una refinería en territorio bahreiní.

Una advertencia con «fuerza nunca vista»

Aunque Trump aseguró inicialmente no tener conocimiento previo del plan de Israel para atacar el yacimiento el miércoles, su discurso ha pasado de la distancia diplomática a la amenaza directa de intervención militar total. El presidente estadounidense ha condicionado la seguridad de la infraestructura iraní al cese de las hostilidades contra Qatar.

«Si Irán decide imprudentemente atacar a un país muy inocente, en este caso Qatar, Estados Unidos hará estallar la totalidad del campo de gas con una fuerza y poder que Irán nunca ha visto antes», sentenció Trump.

El valor estratégico de South Pars

El campo de gas South Pars/North Dome no es un objetivo cualquiera; es el corazón energético del planeta. Su destrucción o inutilización total supondría un colapso económico no solo para Irán, sino una crisis de suministros sin precedentes para los mercados internacionales.

Instalación en Riesgo Ubicación Importancia South Pars Sur de Irán Provee el 70% del gas doméstico iraní Base Al Udeid Qatar Principal centro de operaciones de EE. UU. en el Golfo Ras Laffan Qatar Mayor planta de GNL del mundo

El fantasma de una misión suicida

Mientras Washington eleva el tono, analistas militares advierten de que una intervención directa en el Estrecho de Ormuz o un desembarco en las costas del sur de Irán podría convertirse en una «misión suicida» para las tropas estadounidenses. Teherán ha preparado durante décadas sus defensas costeras para un escenario de este tipo, lo que expertos definen como un posible «Gallipoli para Trump».

La comunidad internacional observa con alarma este intercambio de amenazas. La posibilidad de que el mayor yacimiento de gas del mundo sea borrado del mapa pone en jaque la seguridad energética global y sitúa al mundo ante la mayor crisis de Oriente Próximo desde la Segunda Guerra Mundial.