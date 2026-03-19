Los mercados mundiales han entrado en una fase de pánico este jueves 19 de marzo de 2026. La intensificación de los ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Próximo y el cierre del Estrecho de Ormuz —por donde circula el 20% del crudo mundial— han provocado una subida vertical de los precios de la energía, arrastrando a las bolsas a pérdidas superiores al 2% y dejando a los inversores sin activos refugio.

El gas y el petróleo en máximos

La ofensiva contra el yacimiento de South Pars y la respuesta iraní en Ras Laffan han desatado una escalada de precios sin precedentes en el último trienio:

Gas Natural (Europa): El precio ha escalado un 25% en una sola jornada , situándose en los 68 €/MWh . En las tres semanas que dura el conflicto, el gas se ha revalorizado un 112%.

El precio ha escalado un , situándose en los . En las tres semanas que dura el conflicto, el gas se ha revalorizado un 112%. Petróleo Brent: El crudo de referencia en Europa ha subido un 9% hoy, superando la barrera de los 116 dólares por barril.

El crudo de referencia en Europa ha subido un 9% hoy, superando la barrera de los por barril. Gasolina en EE. UU.: El precio en el surtidor estadounidense ha subido un 44% en un mes, alcanzando los 3,2 dólares por galón.

Estampida vendedora en las bolsas y el oro

El nerviosismo se ha traducido en una salida masiva de capital de la renta variable. Los inversores no solo huyen de las acciones, sino que, en un movimiento inusual, también están abandonando el oro (que cae un 4%) y los bonos.

Índice / Activo Variación Observación Ibex 35 -2,1% Pierde la cota de los 17.000 puntos EuroStoxx 50 -2,0% Liderado por las caídas en Fráncfort Nikkei (Japón) -3,4% Refleja el pesimismo de la sesión asiática Oro -4,0% Cae hasta los 4.700 $/onza (corrección del 10% en la guerra)

El dilema de los Bancos Centrales

La crisis coloca al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco de Inglaterra en una posición extremadamente difícil. Con la inflación al alza por el shock energético, el mercado descarta cualquier bajada de tipos y empieza a vaticinar subidas para contener los precios.

La Reserva Federal (Fed): Jerome Powell mantuvo ayer los tipos en el 3,75% , ignorando las presiones de Donald Trump. La Fed ha elevado su previsión de inflación al 2,7%.

Jerome Powell mantuvo ayer los tipos en el , ignorando las presiones de Donald Trump. La Fed ha elevado su previsión de inflación al 2,7%. Expectativa BCE: Se espera que Christine Lagarde mantenga tipos hoy, pero con un discurso mucho más endurecido («hawkish») ante el riesgo de que la crisis energética se prolongue.

«No tiene sentido subir tipos para combatir un shock de oferta; sería repetir los errores de 2008 y 2011 que agravaron la crisis de deuda», advierten analistas de Renta 4.

Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz

La parálisis del Estrecho de Ormuz no solo afecta al suministro físico; los analistas de Julius Baer advierten que el «activismo político excesivo» y las posibles restricciones comerciales internacionales podrían cronificar esta crisis. Mientras el paso permanezca cerrado, el resto de productores globales están ajustando sus precios al alza de forma automática, alimentando una espiral inflacionaria que amenaza con una recesión global si el conflicto no se desescala en los próximos días.