El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la decisión de Junts de romper con el PSOE no se debe a incumplimientos, sino a “intereses empresariales e ideológicos”. Según Rufián, esta situación no se solucionará con leyes ni con buenas palabras.

El dirigente republicano expresó su advertencia a través de la red social X, subrayando que “Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez”.

Estas declaraciones se producen tras las entrevistas de Sánchez en RAC1 y TVE, donde reconoció los incumplimientos señalados por Junts y anunció un paquete de medidas para intentar recuperar la interlocución con los posconvergentes y mantener la legislatura. Entre las medidas anunciadas se incluye un real decreto que permitirá a ayuntamientos y entes locales mayor capacidad y flexibilidad para invertir en proyectos que no impliquen gasto corriente, así como facilidades para que las empresas cumplan sus obligaciones fiscales y promuevan la digitalización de sus procesos de facturación.

Rufián ya había advertido en ocasiones anteriores que la ruptura de Junts podría desestabilizar al Gobierno de Sánchez y, en última instancia, favorecer al PP. Estas advertencias forman parte de la estrategia discursiva habitual del portavoz de ERC, tanto en redes como en sede parlamentaria.