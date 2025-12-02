El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, ha anunciado que Francisca Muñoz, conocida como “Paqui” y esposa de Santos Cerdán, comparecerá el 15 de diciembre ante la Comisión de Investigación. Cerdán, recientemente salido de prisión, ha sido citado para declarar 48 horas después, el 17 de diciembre.

Los populares califican esta serie de comparecencias como una ofensiva contra presuntas irregularidades del Gobierno, tras la multitudinaria manifestación que organizaron el pasado domingo en Madrid. La citación de Muñoz se produce luego de que el último informe de la UCO señalara sus “gastos desmedidos” en El Corte Inglés con una tarjeta vinculada a Servinabar, empresa en la que Cerdán supuestamente poseía un 45% de las participaciones. Además, según el informe, Muñoz habría obtenido un puesto de trabajo y el pago del alquiler de un piso gracias a la empresa.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, calificó la acción como una “ofensiva total” contra el Ejecutivo: “Diciembre será el mes de verdad. Si la Justicia acorrala a Sánchez, el grupo popular en el Senado va a asfixiar políticamente a Sánchez”.

La agenda de la Comisión también incluye comparecencias de personas cercanas a la primera dama, Begoña Gómez, para investigar supuestos cobros relacionados con el rescate de Air Europa. Entre ellas, el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, citado el 10 de diciembre, y Carlos Barrabés, empresario aragonés vinculado a Gómez, que declarará al día siguiente.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó los intentos del presidente Sánchez de desvincularse de José Luis Ábalos, afirmando que “el señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE”.