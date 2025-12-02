Un incendio originado por una explosión de gas en un bloque de viviendas de la avenida de Portugal, en Toledo, ha dejado a ocho personas hospitalizadas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, según informaron fuentes oficiales.

El suceso se produjo a las 9:07 horas de este martes, cuando una deflagración provocó llamas de gran intensidad en la primera planta del inmueble. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, destacó que, pese a la magnitud del incendio y la columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, no se han registrado víctimas mortales.

Dos policías nacionales, que llegaron primeros al lugar, tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Toledo por inhalación de humo, aunque su estado no reviste gravedad, informó el comisario provincial Manuel Domínguez Cordobado. Otros seis vecinos del edificio, entre ellos un hombre de 52 años con crisis de ansiedad, una mujer de 61 y otra de 36, un bebé y un niño de dos años, fueron igualmente atendidos en el hospital por inhalación de humo y malestar. Ninguno sufrió quemaduras.

Los servicios de emergencias y los bomberos lograron extinguir el incendio alrededor de las 11:00 horas, tras acceder a la vivienda afectada y enfriar la zona. La rápida coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y bomberos evitó que las llamas se propagaran al resto del edificio.

Por precaución, los vecinos que permanecían en sus viviendas fueron confinados bajo control de los bomberos debido a la densidad del humo que subía por la escalera. El alcalde también agradeció la actuación de dos ciudadanos que ayudaron a evacuar y atender a algunos vecinos, incluyendo a un agente de la Guardia Civil y un bombero que se encontraban en el lugar.

La Policía Nacional realiza actualmente una inspección ocular y toma declaración a posibles testigos para esclarecer las causas del incendio.