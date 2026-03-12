Dos años después de uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente de Rusia, el Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental ha dictado sentencia. Este jueves, los cuatro autores materiales del atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall fueron condenados a cadena perpetua.

La resolución judicial pone fin al proceso contra los ciudadanos de origen tayiko que ejecutaron el ataque en marzo de 2024, el cual dejó un saldo trágico de 150 fallecidos y cientos de heridos en las afueras de la capital rusa.

Los responsables y la sentencia

Entre los condenados destaca Shamsidin Fariduni, identificado por las autoridades y las agencias de noticias locales como el principal responsable del comando y presunto miembro de la organización terrorista Estado Islámico (ISIS).

El tribunal aplicó la pena máxima permitida por la legislación rusa para delitos de terrorismo, subrayando la gravedad de un acto que no se veía en suelo ruso desde la masacre de la escuela de Beslán en 2004.

Puntos clave del fallo judicial:

Condena máxima: Los cuatro implicados pasarán el resto de sus vidas en prisión sin posibilidad de libertad condicional a corto plazo.

Los cuatro implicados pasarán el resto de sus vidas en prisión sin posibilidad de libertad condicional a corto plazo. Perfil de los atacantes: Todos los sentenciados son ciudadanos de Tayikistán vinculados a células yihadistas.

Todos los sentenciados son ciudadanos de Tayikistán vinculados a células yihadistas. Gravedad histórica: El atentado es calificado como el peor ataque terrorista en Rusia en más de dos décadas.

Un proceso bajo la sombra del terrorismo internacional

El ataque al Crocus City Hall conmocionó al mundo en 2024 por la crudeza de las imágenes y la vulnerabilidad que mostró en un centro de ocio familiar. Aunque el grupo Estado Islámico se atribuyó la autoría poco después del suceso, el proceso judicial se ha llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y un fuerte hermetismo militar.

Con esta sentencia, el Kremlin busca enviar un mensaje de «tolerancia cero» ante la amenaza yihadista, en un contexto donde la seguridad nacional sigue siendo la prioridad absoluta del gobierno ruso.