El misterio que mantenía en vilo a la localidad de Hornachos desde 2017 ha llegado a un trágico desenlace. La Guardia Civil ha confirmado este jueves que los restos óseos hallados ayer en una vivienda del municipio pertenecen a Francisca Cadenas, desaparecida hace casi nueve años tras salir de su casa para despedir a unos amigos.

Los análisis biológicos de la Policía Científica han ratificado la principal hipótesis de los investigadores, vinculando directamente el hallazgo con los dos hermanos detenidos esta semana, quienes eran vecinos de la víctima.

Tensión y gritos de «asesinos» en el pueblo

La jornada de este jueves ha estado marcada por la indignación popular. Sobre las 9:20 horas, los dos detenidos llegaban a Hornachos procedentes del acuartelamiento de Zafra para participar en la reconstrucción de los hechos y nuevos registros.

Una multitud de vecinos los recibió al grito de «asesinos, asesinos», recriminándoles que apenas dos días antes defendieran su inocencia ante los medios de comunicación, alegando ser «cabezas de turco».

Momentos de alta tensión:

Enfrentamiento con la familia: En un momento de dolor desbordado, uno de los hijos de Francisca golpeó los cristales de los vehículos policiales que trasladaban a los arrestados hacia una finca de su propiedad.

En un momento de dolor desbordado, uno de los hijos de Francisca golpeó los cristales de los vehículos policiales que trasladaban a los arrestados hacia una finca de su propiedad. Calma tensa: El marido y los hijos de Francisca Cadenas permanecen en las inmediaciones de la zona acordonada, apoyados por el pueblo pero en una situación de extrema fragilidad emocional tras confirmarse la noticia.

Continuación de las investigaciones

La Guardia Civil, junto a efectivos de la Policía Científica, mantiene cortada la calle donde se encuentra la vivienda de los sospechosos y continúa registrando diversas propiedades y fincas rurales pertenecientes a los hermanos.

El hallazgo de los restos pone fin a una búsqueda que comenzó la noche del 9 de mayo de 2017, cuando Francisca, de 59 años, desapareció en un trayecto de apenas 50 metros en el callejón donde vivía. Tras años de archivos provisionales y falta de pruebas, la resolución del caso parece ahora inminente con las pruebas biológicas en mano.