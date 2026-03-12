La reciente ejecución de Ali Jamenei en un ataque aéreo de EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero ha sacudido el tablero internacional, pero en el Kremlin la respuesta ha sido de un calculado silencio estratégico. Según los últimos reportes desde Moscú, el presidente Vladimir Putin parece dispuesto a sacrificar parte de su influencia en Oriente Próximo para asegurar lo que considera su prioridad absoluta: la neutralidad de Donald Trump en la guerra de Ucrania.

A pesar de que Irán ha sido un aliado clave —suministrando drones y apoyo militar para la invasión de Ucrania—, Putin ha evitado antagonizar con el líder estadounidense. La lógica del Kremlin es clara: una relación no hostil con Trump facilita la reducción de la ayuda a Kiev y aleja nuevas sanciones económicas.

El factor nuclear y el «fatalismo» ruso

La caída de la cúpula iraní ha dado la razón a los sectores más radicales del Kremlin, los llamados «fatalistas». Para estos halcones, el destino de Irán confirma que, en el sistema internacional actual, solo los Estados con capacidad nuclear pueden garantizar su supervivencia.

«Lo ocurrido con Irán demuestra que solo la máxima potencia de fuego protege a un régimen. A diferencia de Jamenei, Putin tiene las ojivas necesarias para frenar cualquier intento de golpe externo», señalan analistas cercanos al gobierno ruso.

¿Qué pierde Rusia con el colapso en Teherán?

La debacle del régimen iraní supone un golpe económico y estratégico considerable para Moscú:

Inversiones en riesgo: Décadas de capital ruso en los sectores energético (gas y petróleo), ferroviario y nuclear civil podrían quedar en el aire.

Décadas de capital ruso en los sectores energético (gas y petróleo), ferroviario y nuclear civil podrían quedar en el aire. Inestabilidad regional: A Moscú le preocupa que el vacío de poder en Teherán desestabilice el Cáucaso Sur y Asia Central.

A Moscú le preocupa que el vacío de poder en Teherán desestabilice el Cáucaso Sur y Asia Central. Ruta del gas: Los proyectos para transportar gas ruso a través de Irán podrían convertirse en «activos tóxicos».

Sin embargo, los expertos subrayan que la capacidad militar rusa en Ucrania no se verá mermada decisivamente, ya que Moscú ha logrado nacionalizar gran parte de la producción de los drones que antes importaba de Irán.

Ucrania: El gran beneficiado del caos

Paradójicamente, la guerra en Oriente Próximo favorece los intereses de Putin en Europa del Este:

Distracción internacional: La atención del mundo se ha desplazado de Ucrania a Irán. Mercado energético: El aumento en el precio del petróleo beneficia las arcas rusas. Escasez de defensa: La alta demanda de misiles interceptores por parte de los aliados de EE. UU. deja a Ucrania en una posición de menor prioridad en los suministros.

En este escenario, el proceso de paz en Ucrania ha quedado suspendido. Rusia, lejos de lamentar la pérdida de su aliado iraní, parece estar utilizando este tiempo para fortalecer su posición económica y política, esperando que la administración Trump mantenga su política de «no intervención» en el frente ucraniano.