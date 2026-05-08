El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius mantiene activado un amplio dispositivo sanitario internacional. La Organización Mundial de la Salud ha actualizado los datos del episodio y eleva a cinco los casos confirmados, con otros casos sospechosos bajo investigación y tres fallecidos vinculados al viaje. El organismo insiste, no obstante, en que no hay razones para pensar que este brote pueda convertirse en una epidemia comparable a la covid-19.

El barco, que zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, se dirige a Tenerife, donde está previsto que llegue el domingo al mediodía. Las autoridades españolas preparan un operativo especial para atender a los pasajeros, evitar contactos innecesarios con la población local y coordinar las repatriaciones.

La OMS descarta una epidemia por hantavirus

La OMS ha querido lanzar un mensaje de calma ante la preocupación generada por el brote. Maria Van Kerkhove, responsable de prevención y preparación ante epidemias y pandemias del organismo, ha subrayado que el hantavirus es un virus conocido y muy diferente al coronavirus.

El principal argumento de las autoridades sanitarias es que la transmisión del hantavirus es mucho más limitada. Habitualmente, el contagio se produce por exposición a orina, heces o saliva de roedores infectados. La transmisión entre personas es excepcional y se ha documentado sobre todo en la variante Andes, generalmente en contextos de contacto estrecho y prolongado.

Cinco casos confirmados y varios sospechosos

Los últimos datos difundidos por la OMS apuntan a cinco contagios confirmados y varios casos sospechosos relacionados con el crucero. Además, hay personas en seguimiento o aislamiento en distintos países tras haber viajado en el barco o haber estado en contacto con pasajeros afectados.

Singapur ha aislado y está realizando pruebas a dos residentes que estuvieron expuestos al brote; uno presenta síntomas leves y el otro está asintomático. Las autoridades del país consideran que el riesgo para la población general es bajo.

Canadá también ha ordenado el aislamiento domiciliario de varias personas vinculadas al crucero o a vuelos compartidos con casos sospechosos. Chile, por su parte, mantiene bajo seguimiento a dos personas que viajaron en el MV Hondius, aunque se encuentran sanas y sin síntomas.

El crucero llegará a Tenerife el domingo

El MV Hondius llegará a Canarias después de que Cabo Verde negara su entrada en puerto por motivos de seguridad sanitaria. Según la información publicada, el buque no atracará directamente en el puerto, sino que permanecerá fondeado frente a Tenerife. Los pasajeros serán trasladados en pequeños grupos mediante embarcaciones auxiliares para reducir riesgos y organizar mejor el operativo.

En el barco viajan personas de varias nacionalidades, entre ellas 14 españoles. Estos pasajeros serán trasladados en avión militar a Madrid para pasar seguimiento sanitario en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Los extranjeros serán repatriados a sus países de origen, en coordinación con sus respectivas autoridades.

El Gobierno y Canarias coordinan el dispositivo

La llegada del crucero ha provocado tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario, pero ambas administraciones han mantenido reuniones para cerrar los detalles técnicos y sanitarios del desembarco.

El dispositivo estará coordinado por varios ministerios, la OMS, autoridades europeas y el Gobierno de Canarias. El objetivo es evaluar a los pasajeros, organizar los traslados y mantener bajo control a las personas que puedan haber estado expuestas al virus.

Las autoridades sanitarias insisten en que, para pasajeros sin síntomas, no se requieren medidas extremas como trajes especiales ni vehículos medicalizados, ya que la transmisión entre personas es poco frecuente y exige condiciones muy concretas de contacto estrecho.

Qué se sabe del origen del brote

El origen del brote todavía no está cerrado. La OMS investiga varias hipótesis, entre ellas una posible exposición durante un viaje previo por zonas de Sudamérica donde circula la variante Andes del hantavirus.

El crucero salió de Ushuaia el 1 de abril y realizó una ruta por zonas australes y atlánticas antes de dirigirse hacia Canarias. Parte de la investigación se centra ahora en reconstruir los movimientos de pasajeros, escalas, contactos y posibles exposiciones ambientales.

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Argentina ha reforzado la vigilancia epidemiológica y sus autoridades sanitarias han indicado que, por ahora, no es posible confirmar el origen exacto del contagio. La variante Andes está presente en zonas del sur de Argentina y Chile.

Síntomas del hantavirus

El hantavirus puede causar cuadros graves, especialmente cuando evoluciona hacia el síndrome pulmonar por hantavirus. Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas o vómitos.

En los casos más graves, la enfermedad puede avanzar hacia dificultad respiratoria e insuficiencia pulmonar, por lo que los pacientes requieren atención hospitalaria especializada.

El periodo de incubación suele ser largo, de una a varias semanas, y puede alcanzar hasta 45 días en algunos casos. Por eso las autoridades mantienen en seguimiento a pasajeros y contactos aunque no presenten síntomas.

Diferencias entre hantavirus y covid

La comparación con la covid ha generado preocupación, pero los expertos sanitarios la descartan. La covid-19 se transmitía con facilidad entre personas, incluso a través de contactos breves y de personas sin síntomas.

El hantavirus, en cambio, no se propaga de esa forma. La transmisión habitual procede de roedores infectados y, en la variante Andes, el contagio entre humanos se considera poco frecuente y asociado a contactos estrechos y prolongados.

La preocupación principal no es una expansión masiva, sino la gravedad que puede alcanzar la infección en pacientes concretos.

Medidas de prevención recomendadas

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en zonas donde pueda haber roedores. Las medidas básicas pasan por ventilar espacios cerrados antes de entrar, evitar levantar polvo en lugares contaminados, limpiar con protección adecuada y no manipular excrementos o restos de roedores sin medidas de seguridad.

En el caso del crucero, las personas que atienden a pasajeros sospechosos deben utilizar mascarilla y equipos de protección adecuados, especialmente si existe contacto cercano.

Un brote bajo vigilancia internacional

El episodio del MV Hondius se ha convertido en una alerta sanitaria multinacional. Hay pasajeros y contactos en seguimiento en Europa, América, Asia y África, mientras la OMS y los países afectados tratan de reconstruir la cadena de transmisión.

La llegada a Tenerife será el próximo momento clave. España deberá coordinar el desembarco, la evaluación sanitaria y el traslado de los pasajeros, con especial atención a los 14 españoles que serán derivados al Gómez Ulla.

Por ahora, el mensaje de los organismos sanitarios es claro: el brote es serio por la gravedad de algunos casos, pero el riesgo para la población general sigue considerándose bajo.