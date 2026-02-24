Este 25 de febrero de 2026, nos encontramos en el primer miércoles de Cuaresma. En España, esta jornada tiene un matiz especial de oración y sobriedad, donde la figura del científico santo San Cesáreo de Nacianzo y la tradición de la Virgen de la Paz nos guían en este camino de conversión.
San Cesáreo de Nacianzo (330-369)
San Cesáreo es un santo fascinante por su capacidad de unir la fe profunda con la ciencia de vanguardia de su época.
- Médico del Emperador: Fue un médico brillante que sirvió en la corte de Constantinopla. A pesar de estar rodeado de lujos y de la presión del emperador Juliano el Apóstata para que abandonara el cristianismo, Cesáreo se mantuvo firme en su fe.
- Hermano de un Santo: Era hermano de San Gregorio Nacianceno (Doctor de la Iglesia). Gregorio escribió sobre él resaltando que su verdadera sabiduría no estaba en la medicina, sino en su humildad ante Dios.
- Milagro y Conversión: Tras sobrevivir milagrosamente a un terremoto en Nicea, decidió dejar la vida pública, repartir sus bienes entre los pobres y bautizarse, dedicando el resto de su corta vida a la oración.
Nuestra Señora de la Paz (Patrona de Alcobendas y más localidades)
Aunque tiene varias fechas, el 25 de febrero es un día de gran devoción en diversas partes de España para honrar a la Virgen bajo la advocación de la Paz, especialmente vinculada a milagros históricos de concordia.
- En España: Es la patrona de ciudades como Alcobendas (Madrid), donde se celebran fiestas en su honor, y tiene una fuerte presencia en la religiosidad popular andaluza y castellana.
- Mensaje Cuaresmal: En este tiempo de guerra e incertidumbre, acudir a la Virgen de la Paz hoy es pedir la reconciliación en nuestras familias y en el mundo.
Otros santos que se celebran el 25 de febrero
Junto a ellos, recordamos en este día de Cuaresma a:
- Santa Walburga de Heidenheim, abadesa: Monja inglesa del siglo VIII que viajó a Alemania para ayudar a San Bonifacio en la evangelización. Es una de las santas más populares del centro de Europa, conocida por su sabiduría en la dirección de monasterios dobles (hombres y mujeres).
- San Victorino y compañeros, mártires: Un grupo de cristianos de Corinto que, en el siglo III, sufrieron diversos martirios (algunos triturados, otros decapitados) por negarse a ofrecer incienso a los ídolos.
- San Gerlando de Agrigento, obispo: Considerado el «re-evangelizador» de Sicilia en el siglo XI tras la ocupación sarracena. Trabajó incansablemente por restaurar la comunidad cristiana.
- San Lorenzo Bai Xiaoman, mártir: Un sencillo obrero chino del siglo XIX que fue torturado y ejecutado por no querer pisotear una cruz, representando la fe de los laicos más humildes.
Beatos
- Beato Sebastián de Aparicio: Gallego de nacimiento (Gudiña, Orense) que emigró a México. Fue el inventor de las carretas y los caminos en Nueva España antes de hacerse fraile franciscano. Es muy querido en España y México como patrono de los conductores.
- Beato Ciriaco María Sancha y Hervás: Cardenal y Arzobispo de Toledo en el siglo XIX, fundador de las Hermanas de la Caridad, conocido por su inmenso amor a los obreros y los pobres.
Espiritualidad del Miércoles de Cuaresma
Hoy es un día propicio para la limosna. San Cesáreo nos enseña que el conocimiento y la riqueza no valen nada si no se ponen al servicio de los demás. En España, muchas hermandades aprovechan este día para realizar actos de caridad.