Este 25 de febrero de 2026, nos encontramos en el primer miércoles de Cuaresma. En España, esta jornada tiene un matiz especial de oración y sobriedad, donde la figura del científico santo San Cesáreo de Nacianzo y la tradición de la Virgen de la Paz nos guían en este camino de conversión.

San Cesáreo de Nacianzo (330-369)

San Cesáreo es un santo fascinante por su capacidad de unir la fe profunda con la ciencia de vanguardia de su época.

Médico del Emperador: Fue un médico brillante que sirvió en la corte de Constantinopla. A pesar de estar rodeado de lujos y de la presión del emperador Juliano el Apóstata para que abandonara el cristianismo, Cesáreo se mantuvo firme en su fe.

Nuestra Señora de la Paz (Patrona de Alcobendas y más localidades)

Aunque tiene varias fechas, el 25 de febrero es un día de gran devoción en diversas partes de España para honrar a la Virgen bajo la advocación de la Paz, especialmente vinculada a milagros históricos de concordia.

En España: Es la patrona de ciudades como Alcobendas (Madrid) , donde se celebran fiestas en su honor, y tiene una fuerte presencia en la religiosidad popular andaluza y castellana.

Otros santos que se celebran el 25 de febrero

Junto a ellos, recordamos en este día de Cuaresma a:

Santa Walburga de Heidenheim, abadesa: Monja inglesa del siglo VIII que viajó a Alemania para ayudar a San Bonifacio en la evangelización. Es una de las santas más populares del centro de Europa, conocida por su sabiduría en la dirección de monasterios dobles (hombres y mujeres).

Beatos

Beato Sebastián de Aparicio: Gallego de nacimiento (Gudiña, Orense) que emigró a México. Fue el inventor de las carretas y los caminos en Nueva España antes de hacerse fraile franciscano. Es muy querido en España y México como patrono de los conductores.

Espiritualidad del Miércoles de Cuaresma