La fortuna ha vuelto a repartirse en el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes. Tras el cierre de las validaciones y el sorteo realizado en el salón de Loterías y Apuestas del Estado, ya conocemos la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro.

Aquí tienes los números premiados de hoy:

Combinación Ganadora

01 – 14 – 15 – 37 – 41 – 44

• Complementario: 18

• Reintegro: 5

Detalles del sorteo

La Bonoloto es uno de los juegos más populares en España debido a su bajo coste (0,50 € por apuesta) y a la frecuencia de sus sorteos. En la jornada de hoy, se destina, como es habitual, el 55% de la recaudación a los premios de las diferentes categorías.

• Apuesta Simple: El jugador elige 6 números del 1 al 49.

• Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números para aumentar las probabilidades de éxito.

• Modalidad: Los participantes han podido jugar tanto para el sorteo diario de hoy como para el abono semanal.

Esta información tiene carácter informativo. Se recomienda encarecidamente cotejar estos datos con la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado, único organismo que garantiza la validez de los premios.

