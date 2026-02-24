La suerte ha viajado hoy por toda Europa en el sorteo de Euromillones. La lotería más importante del continente, que une a nueve países participantes, ha celebrado su tradicional sorteo nocturno en París con un bote millonario en juego.

A continuación, te detallamos la combinación ganadora y las estrellas de la jornada:

Combinación Ganadora

10 – 27 – 40 – 43 – 47

• Estrellas: 06 y 10

El Millón en España

Además de la combinación general, todos los boletos validados en España participan en el sorteo complementario de El Millón, que garantiza un premio de un millón de euros a un único acertante en territorio nacional cada martes y viernes.

¿Cómo funciona el bote de Euromillones?

El sistema de premios de este sorteo es uno de los más atractivos del mundo:

• Recaudación: El 50% de lo recaudado se destina a premios.

• Acumulación: Si no hay acertantes de primera categoría (5 números y 2 estrellas), el bote se acumula para el siguiente sorteo.

• Límite del Bote: El reglamento establece un tope para el bote que aumenta en ciclos de 5 millones de euros una vez alcanzado el límite anterior, derivando el exceso a la segunda categoría (5+1).

Recuerda que esta información es meramente informativa. Para poder cobrar cualquier premio, la única lista oficial y válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.