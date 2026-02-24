La lotería europea Eurojackpot, que une a 16 naciones del continente, ha celebrado este martes un nuevo sorteo con su característico bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. Este juego, que destaca por ofrecer mayores probabilidades de premio en sus múltiples categorías, ya tiene combinación ganadora.

Aquí tienes los números y soles premiados de hoy:

Combinación Ganadora

04 – 05 – 26 – 38 – 48

• Soles: 02 y 09

Sobre el sorteo de Eurojackpot

Desde su nacimiento en Ámsterdam en 2011, Eurojackpot se ha consolidado como la alternativa europea con botes que pueden alcanzar los 90 millones de euros.

• Mecánica: El sorteo se basa en una doble extracción: 5 números (del 1 al 50) y 2 soles (del 1 al 10).

• Participación: En España, el precio por apuesta es de 2 €.

• Frecuencia: Aunque tradicionalmente se asociaba a los viernes, el sorteo también se celebra cada martes, repartiendo fortuna en todos los países colaboradores.

Los resultados aquí mostrados son informativos. Le recomendamos verificar su boleto a través de los canales oficiales de la ONCE (operadora de este sorteo en España) o de Loterías y Apuestas del Estado para confirmar sus premios.

