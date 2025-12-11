El santoral católico conmemora hoy, 11 de diciembre, la memoria de San Dámaso I, Papa y Doctor de la Iglesia. Este pontífice del siglo IV, de origen hispano, fue fundamental para la Iglesia al promover la versión oficial de la Biblia en latín y defender la ortodoxia.

San Dámaso I, Papa

Dámaso I (ca. 305-384) fue el trigésimo séptimo Papa y uno de los líderes más influyentes en el cristianismo tardorromano.

Orígenes y Pontificado (366-384): Nació probablemente en la Península Ibérica o en Roma de padres hispanos. Su elección como Papa fue polémica, pero su firmeza y celo pastoral pronto consolidaron su autoridad. Su pontificado se extendió por dieciocho años en un momento de intensos debates teológicos y de consolidación del poder episcopal romano.

Nació probablemente en la Península Ibérica o en Roma de padres hispanos. Su elección como Papa fue polémica, pero su firmeza y celo pastoral pronto consolidaron su autoridad. Su pontificado se extendió por dieciocho años en un momento de intensos debates teológicos y de consolidación del poder episcopal romano. La Vulgata y San Jerónimo: Su encargo más trascendental fue pedir a su secretario, San Jerónimo , que revisara y tradujera toda la Biblia al latín popular de la época. Esta versión, conocida como la Vulgata , se convirtió en la edición estándar de la Sagrada Escritura para la Iglesia Latina durante más de mil años y es su legado cultural más importante.

Su encargo más trascendental fue pedir a su secretario, , que revisara y tradujera toda la Biblia al latín popular de la época. Esta versión, conocida como la , se convirtió en la edición estándar de la Sagrada Escritura para la Iglesia Latina durante más de mil años y es su legado cultural más importante. Defensa de la Ortodoxia: San Dámaso I luchó enérgicamente contra las herejías de su tiempo, especialmente el arrianismo , reafirmando la divinidad de Cristo. Su gestión fortaleció la primacía de la Sede Romana en Occidente.

San Dámaso I luchó enérgicamente contra las herejías de su tiempo, especialmente el , reafirmando la divinidad de Cristo. Su gestión fortaleció la primacía de la Sede Romana en Occidente. Culto a los Mártires: Fue un gran promotor de la veneración a los primeros mártires. Invirtió en la restauración de las catacumbas de Roma, embelleciendo los sepulcros e inscribiendo epitafios en verso latino, lo que facilitó y organizó el culto a los héroes de la fe.

Otros santos que se celebran el 11 de diciembre

Además de la memoria de San Dámaso I, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otros santos de profunda devoción:

Santa Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán, virgen: Monja carmelita descalza española del siglo XX, canonizada en 2003. Fundó varios conventos y se destacó por su profunda vida mística y caridad.

Monja carmelita descalza española del siglo XX, canonizada en 2003. Fundó varios conventos y se destacó por su profunda vida mística y caridad. San Daniel Estilita: Asceta sirio del siglo V que pasó más de tres décadas viviendo sobre una columna (estilo) cerca de Constantinopla, dedicándose a la oración y a aconsejar al pueblo.

Asceta sirio del siglo V que pasó más de tres décadas viviendo sobre una columna (estilo) cerca de Constantinopla, dedicándose a la oración y a aconsejar al pueblo. San Sabino de Plasencia, obispo y mártir.

San Marcos de Isamaría, mártir.

San Eutiquio de Mérida, mártir.

Beatos