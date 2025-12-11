El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves, 11 de diciembre, en Ceuta indica que la jornada estará marcada por cielos cubiertos y lluvias escasas durante la primera mitad del día. Las precipitaciones serán más notables al inicio de la mañana, aunque se espera que remitan a partir del mediodía, dando paso a un escenario muy nuboso.

De acuerdo con las previsiones de la AEMET, los habitantes de Ceuta experimentarán una mañana gris y pasada por agua. Se espera que los cielos permanezcan cubiertos con lluvia escasa desde la madrugada.

Evolución del día

Mañana (Hasta las 12:00 h): La mañana estará marcada por las lluvias, con un pico de intensidad esperado alrededor de las 07:00 horas, donde podrían caer unos 7 litros por metro cuadrado . Hay posibilidades, aunque bajas, de que se registren tormentas durante el día.

La mañana estará marcada por las lluvias, con un pico de intensidad esperado alrededor de las 07:00 horas, donde podrían caer unos . Hay posibilidades, aunque bajas, de que se registren tormentas durante el día. Tarde y Noche: A partir de las 12:00 horas, las lluvias cesarán, pero la nubosidad persistirá, finalizando la jornada con un escenario muy nuboso y sin precipitaciones.

Temperaturas estables

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán muy similares a las de la jornada anterior, con registros que oscilarán entre los 14 y los 19 grados. No obstante, la sensación térmica máxima se situará en 18 grados y la mínima en 13 grados, debido a la humedad y el viento.