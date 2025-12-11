La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebró este miércoles, 10 de diciembre de 2025, sus sorteos habituales del Cupón Diario y el Super Once. A continuación, le ofrecemos los resultados para que compruebe si ha sido uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE, el más longevo de la organización, ofrece la posibilidad de ganar su premio principal, además de la Paga, un sorteo asociado que otorga 36.000€ al año durante 25 años.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número afortunado en el sorteo del Cupón Diario de este miércoles, 10 de diciembre de 2025, ha sido el 38039, correspondiendo el premio de La Paga a la serie 019.

Resultado del Super Once

El Super Once es un juego diario donde los participantes eligen entre 5 y 11 números de una matriz de 80. La combinación ganadora del sorteo celebrado este miércoles a las 21:15 horas está formada por 20 números.

La combinación ganadora del Super Once ha sido: 01, 06, 08, 09, 13, 18, 19, 20, 27, 29, 37, 43, 45, 54, 66, 67, 70, 73, 78, 80

Sobre los Sorteos de la ONCE

El Cupón Diario, que se celebra de lunes a jueves, consta de un número de cinco cifras más un número de serie de tres. La ONCE completa su oferta de sorteos especiales los viernes con el Cuponazo, y los fines de semana con el Sueldazo, ambos con premios de mayor cuantía.

Nota: La información de los sorteos se ofrece a título informativo. Se recomienda a los participantes que verifiquen siempre los resultados en las listas oficiales proporcionadas por la ONCE.