El Real Betis Balompié afronta este jueves, 12 de marzo, un duelo de máxima exigencia en su camino europeo. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se mide al Panathinaikos en el Estadio Olímpico de Atenas, en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, con el objetivo de encarrilar la eliminatoria antes de la vuelta en Sevilla.

El conjunto verdiblanco llega a la capital griega con la determinación de recuperar sensaciones tras sus últimos compromisos. Para esta cita, el técnico chileno, Manuel Pellegrini, encara el partido con tres bajas significativas: Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, cuya reaparición se espera tras el parón de selecciones, y Sofyan Amrabat, quien no ha entrado en la expedición por problemas físicos.

Datos del encuentro y emisión televisiva

El partido, que supone un desafío histórico para el Betis al enfrentarse a un rival de la trayectoria del Panathinaikos, está programado para las 18:45 horas (horario peninsular español).

• Fecha: Jueves, 12 de marzo de 2026.

• Horario: 18:45 horas (España).

• Televisión: El encuentro podrá seguirse en directo a través de los canales de la plataforma Movistar Plus+ (incluyendo M+ Liga de Campeones).

Preparación del Betis en Atenas

La expedición bética se desplazó a Atenas el miércoles para preparar el encuentro con las máximas garantías. Tras aterrizar en suelo heleno, Pellegrini ofreció la habitual rueda de prensa previa y dirigió la última sesión de entrenamiento en el escenario del partido.

El cuerpo técnico es consciente de la relevancia de este choque. Lograr un resultado positivo en tierras griegas no solo acercaría al equipo a los cuartos de final, sino que permitiría gestionar la plantilla con mayor margen antes del próximo compromiso liguero contra el Celta de Vigo, un enfrentamiento marcado en el calendario del club sevillano.