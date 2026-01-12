La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado hoy una nueva edición de EuroDreams, el sorteo europeo que ofrece la posibilidad de ganar sueldos mensuales durante años. A continuación, te detallamos la combinación ganadora de esta noche.

Combinación ganadora de EuroDreams

Los números premiados en el sorteo de este lunes son:

• Números: 09, 15, 18, 23, 27 y 31

• El «Sueño» (Dream): 1

Premios y categorías

EuroDreams destaca por ofrecer premios en forma de pagos mensuales, lo que lo diferencia de los botes acumulados tradicionales:

• Primera categoría: Aquellos que acierten los 6 números y el «sueño» obtendrán 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7,2 millones de euros).

• Segunda categoría: Los acertantes de los 6 números principales ganarán 2.000 euros al mes durante 5 años (120.000 euros en total).

• Categorías inferiores: Los premios fijos varían entre los 120 €, 40 €, 5 € y el reintegro de 2,50 € (valor de la apuesta).

Países participantes

Este sorteo se celebra de forma conjunta en España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo todos los lunes y jueves a las 21:00 horas.

Nota: este medio no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.