La Bonoloto ha celebrado este lunes una nueva edición de su sorteo diario, uno de los juegos más populares en España debido a su bajo coste por apuesta (0,50 €) y a la frecuencia de sus premios.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados en el sorteo de esta noche son:

• Números: 13, 19, 24, 34, 44 y 46

• Número Complementario: 14

• Reintegro: 6

Funcionamiento del sorteo

• Apuesta simple: El jugador elige 6 números (del 1 al 49). Se pueden jugar hasta 8 apuestas por boleto.

• Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, aumentando las probabilidades pero también el coste de la jugada.

• Participación semanal: Existe la opción de jugar con la misma combinación para todos los sorteos de la semana si se valida el boleto antes del primer sorteo (lunes).

La Bonoloto destina el 55% de su recaudación a premios, repartiendo el bote acumulado entre los acertantes de primera categoría (6 aciertos). Al no haber habido acertantes en la jornada anterior, el bote ha seguido creciendo para el día de hoy.

Nota: este medio no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.