Aquí tienes los números premiados en los sorteos de la ONCE celebrados hoy, lunes 12 de enero de 2026. ¡Mucha suerte si tienes algún boleto!

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo estrella de los lunes ha repartido hoy los siguientes premios:

• Número premiado: 50660

• La Paga (Serie): 020

Este número otorga un premio de 35.000 € a las cinco cifras y, en caso de coincidir también con la serie, el ganador obtiene La Paga: 36.000 € al año durante 25 años.

Super ONCE

La combinación ganadora de los 20 números de hoy es:

03, 08, 12, 17, 18, 30, 34, 36, 41, 42, 44, 47, 52, 53, 59, 64, 68, 76, 84, 85

Otros sorteos de hoy (Mi Día y Triplex)

Además de los sorteos principales, hoy también se han celebrado:

• Mi Día de la ONCE:

• Fecha ganadora: 02 de diciembre de 1951 (02 DIC 1951)

• Número de la suerte: 11

• Triplex de la ONCE:

• Pendiente de actualización oficial inmediata (Suelen celebrarse tres veces al día).

¿Cómo cobrar tu premio?

• Premios inferiores a 600 €: Puedes cobrarlos en cualquier punto de venta autorizado de la ONCE o a través de los centros operativos de la organización.

• Premios superiores a 600 €: Deberás acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras o a las delegaciones de la ONCE.

• Si compraste el boleto online: El importe se ingresará directamente en tu cuenta de usuario en la web oficial.

Nota: este medio no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.