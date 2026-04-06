En este martes de la Octava de Pascua, 7 de abril de 2026, la Iglesia celebra a uno de los reformadores más influyentes de la pedagogía moderna: San Juan Bautista de La Salle (1651-1719). Su vida transformó la educación de una actividad para élites en un derecho para los más pobres.

San Juan Bautista de La Salle

Nacido en una familia acomodada de Reims, Francia, De La Salle renunció a su canonjía y a su fortuna para dedicarse por completo a la creación de escuelas gratuitas. Fundó los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), la primera congregación religiosa masculina compuesta exclusivamente por laicos (religiosos no sacerdotes).

Revolución en el aula: Antes de él, la enseñanza era individual. Él introdujo la lección simultánea (un profesor para todo el grupo) y sustituyó el latín por la lengua materna (francés) para facilitar el aprendizaje de la lectura.

Antes de él, la enseñanza era individual. Él introdujo la (un profesor para todo el grupo) y sustituyó el latín por la lengua materna (francés) para facilitar el aprendizaje de la lectura. Dignidad del maestro: Entendió que para tener buenos alumnos se necesitaban maestros bien formados y motivados. Creó las primeras «Escuelas Normales» (centros de formación para profesores) de la historia.

Entendió que para tener buenos alumnos se necesitaban maestros bien formados y motivados. Creó las primeras «Escuelas Normales» (centros de formación para profesores) de la historia. La educación como salvación: Para él, la escuela no solo servía para aprender a leer, sino para salvar la dignidad de los niños abandonados, dándoles herramientas para la vida y una formación cristiana sólida.

Otros santos que se celebran el 7 de abril

Junto al gran pedagogo francés, el santoral recuerda hoy a:

San Hegesipo de Roma: Un escritor cristiano del siglo II, considerado el primer historiador de la Iglesia. Viajó por todo el Mediterráneo para recoger las tradiciones de los Apóstoles y combatir las primeras herejías.

Un escritor cristiano del siglo II, considerado el primer historiador de la Iglesia. Viajó por todo el Mediterráneo para recoger las tradiciones de los Apóstoles y combatir las primeras herejías. San Pelusio, mártir: Sacerdote de Alejandría que entregó su vida durante las persecuciones romanas, recordado por su firmeza doctrinal y su valentía ante el tribunal.

Sacerdote de Alejandría que entregó su vida durante las persecuciones romanas, recordado por su firmeza doctrinal y su valentía ante el tribunal. San Cali opio, mártir: Un joven que, según la tradición, fue martirizado en Pompeyópolis (Cilicia) durante la persecución de Maximiano. Su madre, presente en el martirio, lo alentó a mantenerse fiel hasta el final.

Un joven que, según la tradición, fue martirizado en Pompeyópolis (Cilicia) durante la persecución de Maximiano. Su madre, presente en el martirio, lo alentó a mantenerse fiel hasta el final. San Jorge de Mitilene: Obispo conocido por su caridad inagotable y su resistencia frente a la iconoclasia (la destrucción de imágenes sagradas) en el siglo IX.

Beatos

Beata María Assunta Pallotta: Franciscana misionera que trabajó en China a principios del siglo XX. Murió joven contagiada de tifus mientras cuidaba a los enfermos, dejando un rastro de humildad y servicio silencioso.

Reflexión de Pascua: La luz de la verdad