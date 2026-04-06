El presidente de EE. UU. fija el plazo límite en la medianoche de mañana para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. Advierte de bombardeos masivos sobre infraestructuras críticas si no se cumple su exigencia.

En una de las comparecencias más tensas de su mandato, el presidente Donald Trump ha lanzado una advertencia sin precedentes contra Teherán. Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el mandatario republicano ha asegurado que Estados Unidos tiene la capacidad de «arrasar» Irán en cuestión de horas, vinculando esta posibilidad al vencimiento del ultimátum para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El ultimátum de las 20:00 horas

Trump ha marcado una línea roja definitiva: Irán tiene hasta mañana martes a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT del miércoles) para levantar el bloqueo parcial del paso marítimo, por donde circula gran parte del crudo mundial.

La amenaza: De no cumplirse el plazo, EE. UU. iniciará una campaña de bombardeos contra centrales eléctricas e infraestructuras críticas.

De no cumplirse el plazo, EE. UU. iniciará una campaña de bombardeos contra centrales eléctricas e infraestructuras críticas. La paradoja: Pese a la dureza de sus palabras, Trump afirmó creer que Irán está negociando «de buena fe» y que a Teherán «le gustaría llegar a un acuerdo» antes de que expire el tiempo.

Rescate de película en territorio enemigo

La rueda de prensa sirvió también para detallar la masiva operación de rescate de los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense, derribado el pasado viernes por fuerzas iraníes. Trump calificó la misión como un éxito rotundo, especialmente el rescate del copiloto, oculto durante horas en una zona montañosa.

Cifras de la operación de rescate: 155 aeronaves involucradas.

involucradas. 4 bombarderos y 64 cazas .

y . 48 aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo.

Guerra contra las filtraciones: «Irán a la cárcel»

El presidente aprovechó la intervención para cargar contra los medios de comunicación que publicaron detalles del operativo de rescate mientras este seguía en curso. Visiblemente irritado, Trump amenazó con represalias legales contra los periodistas y sus fuentes:

Búsqueda del filtrador: El Gobierno está rastreando al funcionario que entregó la información a la prensa.

El Gobierno está rastreando al funcionario que entregó la información a la prensa. Presión a los medios: Trump exigió que los medios revelen sus fuentes bajo la amenaza de penas de prisión: «O revelan sus fuentes o irán a la cárcel», sentenció.

La comunidad internacional observa con extrema preocupación las próximas 24 horas, que podrían marcar el inicio de una intervención militar directa a gran escala en territorio iraní si las negociaciones diplomáticas de última hora no logran desbloquear el estrecho de Ormuz.