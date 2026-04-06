El técnico del Bayern de Múnich elogia la calidad de Vinicius y Mbappé, mantiene la incógnita sobre la titularidad de Harry Kane y exige a sus jugadores una mentalidad «sin miedo» para asaltar el feudo blanco.

Vincent Kompany ha comparecido en la sala de prensa del Santiago Bernabéu con la serenidad de quien conoce la magnitud del escenario, pero con la firmeza de quien busca cambiar la historia. El técnico belga no ha escatimado en reconocimientos hacia el Real Madrid, calificando el choque de mañana como «el partido más difícil que uno puede jugar en Europa», pero ha lanzado un mensaje ambicioso a su plantilla: quiere un equipo que salga a ganar y que «no tenga miedo» a la épica madridista.

La incógnita de Harry Kane

El nombre propio de la previa ha sido, inevitablemente, el de Harry Kane. El delantero inglés, que sale de una lesión, es la gran duda en el once bávaro. Aunque Kompany se ha mostrado optimista, ha preferido postergar la decisión definitiva a las horas previas al encuentro.

Estado físico: «Ha entrenado mucho en esta segunda fase de recuperación. No creo que haya perdido ritmo, pero decidiremos mañana», explicó el técnico.

«Ha entrenado mucho en esta segunda fase de recuperación. No creo que haya perdido ritmo, pero decidiremos mañana», explicó el técnico. Consenso con el jugador: Kompany subrayó la importancia de hablar con el futbolista: «Es adecuado tener una conversación y tener su aprobación. Si las cosas están bien, adelante».

Elogios a las estrellas blancas y «caos» con Luis Díaz

Al ser preguntado por la dupla formada por Vinicius y Mbappé, Kompany evitó entrar en debates internos del club blanco con una sonrisa, aunque fue tajante sobre su nivel: «Los dos son increíbles». Sin embargo, prefirió centrarse en las armas propias, dedicando palabras de especial admiración al colombiano Luis Díaz.

«Me encanta su mentalidad. Abraza el caos, no le asusta y lo convierte en algo peligroso para el rival. Su energía es lo que necesitamos para complementar al equipo», afirmó sobre el extremo.

Factores clave: Mentalidad y táctica

Para el entrenador del Bayern, el éxito en el Bernabéu depende de una mezcla de precisión táctica y fortaleza psicológica. Kompany espera encontrarse con la mejor versión del equipo de Ancelotti, «el Madrid que ganó al Manchester City», y ha pedido a sus jugadores centrarse en su propio rendimiento más allá de los factores externos o el número de jugadores apercibidos en el rival.

«Estamos en una muy buena posición para jugar este partido. Todo lo que hagamos debe ir relacionado con lo que nosotros podemos hacer, no con lo que los rivales puedan hacer», sentenció, dejando claro que el Bayern no viene a Madrid a especular, sino a buscar un resultado que les permita soñar con la final antes de volver al Allianz Arena.