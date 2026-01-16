El santoral católico conmemora hoy, 16 de enero, a figuras que encarnan la resistencia espiritual en tiempos de crisis. Destacan el Papa San Marcelo I, quien sufrió el exilio por reorganizar la Iglesia tras las persecuciones, y los Santos Mártires de Marruecos, los primeros mártires de la orden franciscana.

San Marcelo I, papa y mártir

San Marcelo gobernó la Iglesia en un periodo crítico (308-309), tras una larga sede vacante después de la gran persecución de Diocleciano.

• La Disciplina de los «Lapsi»: Su principal reto fue tratar con los lapsi (cristianos que habían renegado de la fe para salvar su vida). Marcelo exigió una penitencia adecuada antes de reintegrarlos, lo que provocó fuertes tensiones y disturbios en Roma.

• El Castigo de Majencio: El emperador Majencio, culpándolo de los desórdenes, lo condenó a trabajos forzados cuidando animales en un establo público. Murió poco después debido a los malos tratos y las duras condiciones de su cautiverio.

• Patronazgo: Es considerado protector de los palafreneros y mozos de cuadra debido al lugar de su martirio.

Santos Mártires de Marruecos

Se trata de Berardo, Otón, Pedro, Acursio y Adyuto, cinco frailes enviados por el propio San Francisco de Asís para predicar el Evangelio en tierras musulmanas.

• Misión y Martirio: Tras pasar por Sevilla (donde ya fueron apresados), cruzaron a Marruecos. Su insistencia en predicar a pesar de las prohibiciones llevó al sultán a ejecutarlos personalmente en Marrakech en el año 1220.

• Impacto en San Antonio de Padua: La llegada de los restos de estos mártires a Coímbra (Portugal) impactó tanto a un joven monje llamado Fernando que decidió hacerse franciscano y cambiar su nombre por el de Antonio, convirtiéndose en el santo que hoy conocemos.

Otros santos que se celebran el 16 de enero

Junto a estos mártires, la Iglesia recuerda hoy a:

• San Furseo, abad: Monje irlandés del siglo VII que fundó monasterios en Inglaterra y Francia. Es famoso por sus visiones del más allá, que influyeron en la literatura espiritual de la Edad Media.

• San Honorato de Arlés, obispo: Fundador del famoso monasterio de Lérins en Francia, una de las cunas de la espiritualidad occidental. Fue un pastor muy querido por su dulzura y capacidad de pacificación.

• San Tiziano de Oderzo, obispo: Pastor del siglo VII conocido por su humildad y por su incansable labor en la instrucción del pueblo en la actual región del Véneto, Italia.

• Santa Juana de Bagno di Romagna: Religiosa camaldulense del siglo XII que destacó por su vida de silencio, oración y servicio a los más necesitados.

Beatos

• Beato José Vaz: Conocido como el «Apóstol de Ceilán» (Sri Lanka). Sacerdote del siglo XVII que, disfrazado de mendigo, mantuvo viva la fe católica durante la persecución holandesa en la isla.

• Beata Juana María de Maillé: Viuda francesa del siglo XIV que, tras perder sus bienes, vivió en la más absoluta pobreza dedicada a la oración y la asistencia a los enfermos.