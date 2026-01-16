El Ibex 35 afronta este viernes, 16 de enero de 2026, una sesión determinante para su racha alcista. Tras los movimientos de las últimas jornadas, el selectivo español lucha por mantenerse por encima del nivel crítico de los 17.400 puntos, un soporte que los analistas consideran la «línea roja» para evitar un cambio de tendencia.

Pese a que los futuros del EuroStoxx 50 anticipan caídas cercanas al 0,3% en la apertura, el optimismo global en el sector tecnológico —impulsado por la Inteligencia Artificial— sigue actuando como motor principal de los mercados internacionales.

Análisis técnico: El soporte de los 17.400 puntos

Según destaca Joan Cabrero, estratega de elEconomista.es, el Ibex 35 se encuentra en una posición de fortaleza mientras no pierda dicho nivel. «Solo un cierre por debajo de los 17.400 puntos sembraría dudas razonables sobre la presión compradora», explica el experto, quien apunta que todo indica que la serie alcista se mantendrá vigente este viernes.

En Europa, plazas como París (sobre los 24.800 puntos) y Frankfurt (superando los 8.200) se toman un respiro tras alcanzar máximos históricos, permitiendo al mercado digerir las ganancias acumuladas.

Geopolítica y petróleo: Irán y Groenlandia en el foco

La sesión está condicionada por dos focos de tensión internacional que mantienen en vilo a los inversores:

• Irán: La postura de «esperar y ver» de Donald Trump respecto a Teherán ha rebajado la tensión de un ataque inminente. Esto ha provocado que el crudo se recupere ligeramente tras el desplome de ayer. El Brent cotiza hoy en los 63,61 dólares (-0,2%).

• Groenlandia: El anuncio de Dinamarca de aumentar su presencia militar junto a la OTAN añade un factor de incertidumbre en el Ártico que los mercados vigilan de cerca.

Balance de la jornada anterior: Cierre del jueves 15 de enero

El Ibex 35 y Europa

En la sesión de ayer, el Ibex 35 cedió un 0,30%, cerrando en los 17.642,7 puntos. El gran lastre de la jornada fue Repsol, que se dejó un 6% contagiada por la fuerte caída de los precios del petróleo el jueves.

Wall Street y el impulso de la IA

Nueva York cerró anoche en verde gracias al sector financiero y tecnológico. El Dow Jones ganó un 0,6% y el Nasdaq un 0,25%.

• Bancos: Goldman Sachs y Morgan Stanley brillaron tras presentar beneficios netos superiores al 20% en el cierre del ejercicio 2025.

• Semiconductores: Los excelentes resultados de la taiwanesa TSMC han reafirmado la confianza en que el auge de la IA no es una burbuja, impulsando el gasto en capacidad tecnológica.

Divisas y tipos de interés

• Euro/Dólar: La moneda única se mantiene estable en los 1,1610 dólares.

• Reserva Federal: Los buenos datos de empleo en EE. UU. están enfriando las expectativas de recortes de tipos. El mercado ya otorga un 67% de probabilidad a que la Fed mantenga los tipos intactos en abril, retrasando cualquier bajada a junio, coincidiendo con el relevo en la presidencia de Jerome Powell.