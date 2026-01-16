El invierno se recrudece en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado diversas alertas para este viernes, 16 de enero de 2026, ante la llegada de un frente que abre las puertas a una masa de aire polar. Este fenómeno provocará un desplome de las temperaturas y de la cota de nieve, afectando de forma especial al interior de Cataluña y a la mitad norte peninsular.

Un viernes de contrastes: Lluvia intensa y nieve a 800 metros

El paso de este nuevo frente atlántico marcará el ritmo de las próximas horas con dos protagonistas principales: el agua y la nieve.

• Precipitaciones: Se esperan lluvias abundantes en Galicia y la mitad occidental de Andalucía, donde podrían ser localmente intensas. En contraste, el Cantábrico, el litoral mediterráneo y Baleares quedarán más al margen.

• Cota de nieve en descenso: La entrada de aire frío situará la cota en torno a los 800 metros en puntos de Castilla y León y en los principales sistemas montañosos.

• Canarias: La cola del frente dejará lluvias en el norte de las islas, acompañadas de vientos alisios con rachas fuertes.

• Fenómenos adversos: Se prevén bancos de niebla persistentes en el suroeste peninsular, Cataluña y Baleares, además de vientos fuertes de componente sur y poniente en el litoral cantábrico.

Fin de semana: «Bolsa de aire frío» y tiempo revuelto

A partir del sábado, la situación meteorológica se complicará con el descuelgue de una bolsa de aire muy frío en altura.

• Sábado 17: El tiempo será marcadamente inestable. Aunque las lluvias serán más irregulares, se concentrarán con fuerza en el nordeste (Cataluña). La nieve se verá restringida a los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

• Domingo 18: Las bajas presiones se desplazarán hacia el sur. La nubosidad será abundante y las precipitaciones ganarán fuerza en las regiones mediterráneas, donde podrían ser intensas. En Canarias, los aguaceros volverán a cobrar protagonismo en el norte.

Avance para la próxima semana: Temporal mediterráneo y espesores de nieve

La vista está puesta en el inicio de la semana que viene, con la posible formación de una borrasca mediterránea.

1. Lluvias torrenciales: En el nordeste peninsular podrían acumularse entre 100 y 150 litros por metro cuadrado.

2. Nevadas históricas: La nieve regresará a todos los sistemas montañosos. Los modelos meteorológicos apuntan a que en el Pirineo catalán y oscense se podrían alcanzar espesores cercanos al metro de nieve nueva.

3. Ambiente gélido: El martes se espera un nuevo descenso térmico que consolidará un escenario plenamente invernal en todo el país.