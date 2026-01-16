Ceuta afronta un viernes marcado por la inestabilidad meteorológica. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad autónoma vivirá una jornada de cielos cubiertos y fenómenos tormentosos que se extenderán durante gran parte del día, en sintonía con el cambio de tiempo que afecta a toda la vertiente atlántica y sur peninsular.

Pronóstico para hoy: Lluvias y riesgo de tormentas

La jornada ha comenzado con cielos muy nubosos y precipitaciones desde la madrugada. Los ceutíes deben prestar atención a los siguientes puntos clave:

• Precipitaciones: Tras las lloviznas débiles de la mañana (en torno a los 2 litros por metro cuadrado), se espera que las lluvias ganen consistencia durante la tarde.

• Tormentas: La AEMET advierte de la posibilidad de tormentas eléctricas durante todo el viernes, arreciando especialmente en la segunda mitad del día.

• Temperaturas: Los termómetros se mantendrán estables respecto a ayer, con una máxima de 17°C y una mínima de 11°C.

• Viento: Soplarán vientos flojos de componente oeste, lo que acentuará la sensación de humedad.

Previsión para el fin de semana en Ceuta

El panorama no mejorará a corto plazo, ya que el frente atlántico seguirá presente durante todo el sábado y domingo:

• Sábado 17: Continuarán los intervalos nubosos con lluvia. Se espera un descenso de las temperaturas, con máximas que no superarán los 14°C y mínimas de 10°C.

• Domingo 18: El tiempo empeorará con cielos totalmente cubiertos y lluvias generalizadas durante todo el día. Las temperaturas seguirán bajando, moviéndose en un rango más frío de entre 8°C y 12°C.

Situación en municipios cercanos

La inestabilidad se extiende a la Costa del Sol y alrededores:

• Estepona: Cielos nubosos con lluvias, más intensas a primera hora y tendiendo a débiles por la tarde. Máximas de 18°C.

• Benalmádena: Alerta por cielos muy nubosos y tormentas, con mayor probabilidad de lluvia a las 09:00 y a las 21:00. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 16°C.