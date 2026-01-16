Los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC) o con tarifas indexadas notarán hoy un encarecimiento en su factura. Según los datos definitivos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y de Red Eléctrica (REE), el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sube este viernes un 11,82%, situándose en los 118,99 €/MWh.

Para los consumidores finales, el precio medio del kWh se situará hoy en torno a los 0,1793 €, con una brecha considerable entre las horas de madrugada y las del inicio de la noche.

Las mejores horas para el consumo (Más baratas)

Si tienes que poner electrodomésticos de gran consumo (lavadora, lavavajillas o carga de vehículo), lo ideal es aprovechar las primeras horas de la jornada:

• La hora más barata: De 01:00 a 02:00 h, con un precio de 0,1097 €/kWh.

• Otras horas económicas: La franja de 02:00 a 05:00 h se mantendrá estable por debajo de los 0,12 €/kWh.

• Mañana: El primer tramo «valle» del día termina a las 07:00 h, cuando el precio empieza a escalar rápidamente.

Las horas «prohibitivas» (Más caras)

Debes evitar, en la medida de lo posible, el consumo intensivo durante el tramo de tarde-noche, ya que los precios se disparan:

• La hora más cara: De 18:00 a 19:00 h, con un coste de 0,2829 €/kWh.

• Tramo de alerta: Desde las 17:00 hasta las 21:00 h, el precio no bajará de los 0,24 €/kWh, siendo el momento más crítico para el bolsillo.

Comparativa: ¿Por qué sube la luz hoy?

El mercado mayorista (SPOT) presenta hoy una mayor tensión que en la jornada de ayer:

• Viernes 16 de enero: 118,99 €/MWh

• Jueves 15 de enero: 106,41 €/MWh

• Tendencia: El aumento del 11,82% responde a una menor aportación de energías renovables en el mix y al aumento de la demanda por el descenso de las temperaturas en gran parte de la península.

Consejo de ahorro

Aprovecha el bloque de 12:00 a 14:00 h si no pudiste realizar tus tareas domésticas de madrugada; aunque es más caro que la noche, sigue siendo sensiblemente más económico (~0,15 €/kWh) que el pico prohibitivo de la tarde.