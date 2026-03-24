En este martes 24 de marzo de 2026, la Iglesia celebra la memoria de San Óscar Arnulfo Romero (1917-1980). Su figura trasciende fronteras, siendo recordado como un mártir de la paz, la justicia y la dignidad humana en tiempos de gran conflicto social.

San Óscar Romero, obispo y mártir

Arzobispo de San Salvador, Romero comenzó su ministerio con un perfil conservador y discreto. Sin embargo, el asesinato de su amigo, el jesuita Rutilio Grande, y el sufrimiento constante de su pueblo transformaron su corazón, convirtiéndolo en un defensor incansable de los derechos humanos.

El Profeta de la Justicia: Sus homilías dominicales, transmitidas por radio, eran escuchadas en todo el país. En ellas, denunciaba la violencia de todos los bandos y pedía el cese de la represión, convirtiéndose en «la voz de los que no tenían voz».

Sus homilías dominicales, transmitidas por radio, eran escuchadas en todo el país. En ellas, denunciaba la violencia de todos los bandos y pedía el cese de la represión, convirtiéndose en «la voz de los que no tenían voz». El Sacrificio en el Altar: El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla de un hospital, fue asesinado por un disparo directo al corazón. Murió perdonando a sus asesinos, sellando con su sangre el mensaje de paz que había predicado.

El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla de un hospital, fue asesinado por un disparo directo al corazón. Murió perdonando a sus asesinos, sellando con su sangre el mensaje de paz que había predicado. Legado Universal: Canonizado en 2018 por el Papa Francisco, San Óscar Romero es hoy un referente para todos los que trabajan por la justicia social desde la fe, recordándonos que el Evangelio nos llama a estar siempre al lado de los más vulnerables.

Otros santos que se celebran el 24 de marzo

Junto al mártir salvadoreño, el santoral recuerda hoy a:

Santa Catalina de Suecia (traslado): Hija de Santa Brígida, aunque se menciona en otras fechas, hoy se recuerda especialmente su labor en Roma cuidando de los peregrinos y su fidelidad a la regla de su madre.

Hija de Santa Brígida, aunque se menciona en otras fechas, hoy se recuerda especialmente su labor en Roma cuidando de los peregrinos y su fidelidad a la regla de su madre. San Secundulo, mártir: Un joven cristiano de los primeros siglos que, en Mauritania (norte de África), prefirió morir antes que ofrecer incienso a los dioses paganos, dando testimonio de la exclusividad del amor a Cristo.

Un joven cristiano de los primeros siglos que, en Mauritania (norte de África), prefirió morir antes que ofrecer incienso a los dioses paganos, dando testimonio de la exclusividad del amor a Cristo. San Agapito de Sinada, obispo: Un pastor del siglo IV en Asia Menor, conocido por su caridad extrema y por ser un mediador de paz en las disputas de su comunidad.

Un pastor del siglo IV en Asia Menor, conocido por su caridad extrema y por ser un mediador de paz en las disputas de su comunidad. San Aldemaro de Capua, abad: Monje benedictino del siglo XI, famoso por su capacidad de organización y por fundar varios monasterios que se convirtieron en centros de cultura y caridad en el sur de Italia.

Beatos

Beato Diego José de Cádiz: Fraile capuchino español del siglo XVIII, conocido como el «Apóstol de Andalucía». Fue un predicador incansable que recorrió España llamando a la conversión con una elocuencia que arrastraba a las multitudes.

Reflexión de Cuaresma: La voz valiente