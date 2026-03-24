El acuerdo, firmado en Moscú, contempla la construcción de dos reactores de 2.400 MW. Hanói busca blindar su independencia energética ante la escalada de precios del petróleo por la guerra en Oriente Próximo.

Vietnam retoma su ambición nuclear de la mano de Rusia. En el marco de una visita oficial a Moscú, el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y su homólogo ruso, Mikhail Mishustin, han firmado un acuerdo de cooperación para la construcción de la que será la primera central nuclear de Vietnam, un proyecto calificado por Hanói como un «símbolo de la amistad» entre ambas naciones.

Tecnología rusa para la independencia energética

El proyecto, denominado Ninh Thuan 1, será ejecutado por la estatal rusa Rosatom. Según los detalles técnicos revelados:

Capacidad: Se construirán dos unidades de potencia con reactores de diseño ruso VVER 1200 , sumando una capacidad total de 2.400 MW .

Se construirán dos unidades de potencia con reactores de diseño ruso , sumando una capacidad total de . Referencia: La planta tomará como modelo la central rusa de Leningrado 2 .

La planta tomará como modelo la central rusa de . Objetivo: Alexey Likhachev, director de Rosatom, ha señalado que esta infraestructura será la base para fortalecer la «independencia energética» de Vietnam y fomentar su crecimiento económico.

El factor de la guerra en Oriente Próximo

Este movimiento estratégico no es casual. Vietnam, que se ha convertido en un centro manufacturero global, sufre actualmente las consecuencias del alza de precios del gas y el petróleo debido al conflicto en Oriente Próximo y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz.

La situación de emergencia energética en el país ya es palpable:

Restricciones: El Gobierno ha instado a la población a priorizar el teletrabajo para ahorrar combustible. Aviación en vilo: La aerolínea estatal Vietnam Airlines ha anunciado que suspenderá varias rutas a partir de abril ante el riesgo inminente de escasez de combustible para aviones.

Un regreso tras una década de parón

Vietnam ya intentó iniciar su programa nuclear con Rusia en 2010, pero en 2016 decidió suspenderlo alegando problemas presupuestarios y preocupaciones sobre la seguridad ante fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, la actual necesidad de alimentar su potente industria manufacturera y la volatilidad del mercado de fósiles han empujado a Hanói a reactivar sus planes nucleares en la región central del país.

Aunque el acuerdo no especifica plazos de ejecución ni el coste total de la obra, representa un paso definitivo para que Vietnam diversifique su matriz energética y reduzca su dependencia de las importaciones de hidrocarburos.