El santoral de hoy, 14 de febrero, une dos dimensiones fundamentales del cristianismo: el sacrificio por el amor de San Valentín y la misión evangelizadora de los Santos Cirilo y Metodio, patrones de Europa.
San Valentín de Roma, mártir
Aunque hoy se asocia mundialmente con el romanticismo comercial, Valentín fue un médico y sacerdote romano del siglo III que desafió las leyes imperiales por amor a Cristo y al prójimo.
- El «Santo de los Enamorados»: El emperador Claudio II había prohibido el matrimonio para los jóvenes, creyendo que los solteros eran mejores soldados. Valentín, considerando que el matrimonio era un sacramento sagrado, casaba a las parejas en secreto.
- El Milagro de la Vista: Mientras estaba preso, se dice que devolvió la vista a la hija de su carcelero, Asterius. Antes de ser ejecutado, le envió una nota firmada como «Tu Valentín», origen de las actuales tarjetas.
- Martirio: Fue martirizado y decapitado en la Vía Flaminia el 14 de febrero del año 269.
Santos Cirilo y Metodio, patrones de Europa
Estos dos hermanos de Tesalónica (siglo IX) son conocidos como los «Apóstoles de los Eslavos». En 1980, San Juan Pablo II los nombró copatrones de Europa junto a San Benito.
- El Alfabeto Cirílico: Para llevar la Biblia a los pueblos eslavos, Cirilo creó un nuevo alfabeto (el glagolítico, precursor del cirílico) para que pudieran leer los textos sagrados en su propia lengua.
- Unión entre Oriente y Occidente: Trabajaron incansablemente para mantener la comunión entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla, siendo puentes de cultura y fe.
Otros santos que se celebran el 14 de febrero
Junto a estos grandes referentes, hoy recordamos a:
- San Antonino de Sorrento, abad: Monje benedictino del siglo VII que huyó de las invasiones lombardas. Se le recuerda por su caridad y por haber salvado milagrosamente a un niño de las fauces de una ballena.
- San Juan Bautista de la Concepción: Gran reformador de la Orden de los Trinitarios en España durante el Siglo de Oro. Fue un hombre de profunda oración y escritor místico.
- San Auxencio de Bitinia, eremita: Antiguo oficial de la guardia imperial persa que abandonó los honores para vivir en una cueva, dedicándose a la oración y ganando fama de gran taumaturgo.
- San Nostriano de Nápoles, obispo: Pastor del siglo V conocido por su lucha contra el arrianismo y el pelagianismo, protegiendo la pureza de la fe en el sur de Italia.
- San Eleucadio de Rávena, obispo: Sucesor de San Apolinar, fue uno de los primeros organizadores de la comunidad cristiana en Rávena durante el siglo II.
Beatos
- Beato Vicente Vilar David: Ingeniero español martirizado en 1937. Prefirió morir antes que renegar de su fe, destacando por su compromiso social con los obreros.
- Beata Cristina de Spoleto: Aunque se celebra también el día 13 en algunas regiones, hoy se recuerda su vida de penitencia tras una juventud dedicada a los placeres del mundo.