El santoral de hoy, 14 de febrero, une dos dimensiones fundamentales del cristianismo: el sacrificio por el amor de San Valentín y la misión evangelizadora de los Santos Cirilo y Metodio, patrones de Europa.

San Valentín de Roma, mártir

Aunque hoy se asocia mundialmente con el romanticismo comercial, Valentín fue un médico y sacerdote romano del siglo III que desafió las leyes imperiales por amor a Cristo y al prójimo.

El «Santo de los Enamorados»: El emperador Claudio II había prohibido el matrimonio para los jóvenes, creyendo que los solteros eran mejores soldados. Valentín, considerando que el matrimonio era un sacramento sagrado, casaba a las parejas en secreto.

El emperador Claudio II había prohibido el matrimonio para los jóvenes, creyendo que los solteros eran mejores soldados. Valentín, considerando que el matrimonio era un sacramento sagrado, casaba a las parejas en secreto. El Milagro de la Vista: Mientras estaba preso, se dice que devolvió la vista a la hija de su carcelero, Asterius. Antes de ser ejecutado, le envió una nota firmada como «Tu Valentín», origen de las actuales tarjetas.

Martirio: Fue martirizado y decapitado en la Vía Flaminia el 14 de febrero del año 269.

Santos Cirilo y Metodio, patrones de Europa

Estos dos hermanos de Tesalónica (siglo IX) son conocidos como los «Apóstoles de los Eslavos». En 1980, San Juan Pablo II los nombró copatrones de Europa junto a San Benito.

El Alfabeto Cirílico: Para llevar la Biblia a los pueblos eslavos, Cirilo creó un nuevo alfabeto (el glagolítico, precursor del cirílico) para que pudieran leer los textos sagrados en su propia lengua.

Unión entre Oriente y Occidente: Trabajaron incansablemente para mantener la comunión entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla, siendo puentes de cultura y fe.

Otros santos que se celebran el 14 de febrero

Junto a estos grandes referentes, hoy recordamos a:

San Antonino de Sorrento, abad: Monje benedictino del siglo VII que huyó de las invasiones lombardas. Se le recuerda por su caridad y por haber salvado milagrosamente a un niño de las fauces de una ballena.

San Juan Bautista de la Concepción: Gran reformador de la Orden de los Trinitarios en España durante el Siglo de Oro. Fue un hombre de profunda oración y escritor místico.

San Auxencio de Bitinia, eremita: Antiguo oficial de la guardia imperial persa que abandonó los honores para vivir en una cueva, dedicándose a la oración y ganando fama de gran taumaturgo.

San Nostriano de Nápoles, obispo: Pastor del siglo V conocido por su lucha contra el arrianismo y el pelagianismo, protegiendo la pureza de la fe en el sur de Italia.

San Eleucadio de Rávena, obispo: Sucesor de San Apolinar, fue uno de los primeros organizadores de la comunidad cristiana en Rávena durante el siglo II.

Beatos