El Getafe recibe al Villarreal en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS 2025/2026. Un choque de estilos donde los azulones buscan alejarse definitivamente del peligro y el «Submarino Amarillo» consolidar su asalto a los puestos de Champions League.

El Coliseum se viste de gala este sábado 14 de febrero para un partido que promete intensidad. El Getafe, reforzado moralmente tras su importante victoria en Mendizorroza ante el Alavés (0-2), quiere volver a hacerse fuerte en casa bajo la batuta de José Bordalás. Por su parte, el Villarreal de Marcelino García Toral llega en un estado de forma envidiable tras arrollar al Espanyol, empatando a puntos con el Atlético de Madrid en la lucha por la tercera plaza.

Fecha y Horario: ¿Cuándo se juega el Getafe – Villarreal?

El encuentro correspondiente a la jornada 24 de LALIGA se disputará mañana, sábado 14 de febrero, a las 16:15 horas (horario peninsular español). El escenario será el Coliseum, en Getafe.

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

En España, el partido podrá seguirse a través de la plataforma DAZN:

Canal: DAZN LaLiga (disponible tanto en la propia App de DAZN como en los diales correspondientes de Movistar+ y Vodafone TV).

Online: A través de la aplicación de DAZN para smartphones, tablets, ordenadores y Smart TV.

Análisis de los equipos y posibles alineaciones

Getafe CF: Aire tras la tormenta

Los madrileños han recuperado la sonrisa tras ganar al Alavés, situándose 11º con 26 puntos. Sin embargo, Bordalás afronta el choque con bajas sensibles: Mario Martín, Borja Mayoral, Kamara y Davinchi están fuera, mientras que Juanmi es duda.

Posible once: Soria; Femenía, Duarte, Abqar, Romero, Iglesias; Arambarri, Luis Milla, Djené; Luis Vázquez y Satriano.

Villarreal CF: Objetivo Champions

El Villarreal es uno de los equipos más en forma del campeonato. Cuartos con 45 puntos, tienen ya un colchón de siete puntos sobre el Betis. Marcelino no podrá contar con Foyth, Costa ni Cabanes, y mantiene las dudas de pesos pesados como Gerard Moreno.