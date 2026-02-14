El Ramón Sánchez-Pizjuán se prepara para una cita crucial este sábado 14 de febrero. Sevilla FC y Deportivo Alavés, empatados a 25 puntos en la tabla, se miden en un duelo directo por la salvación que los aficionados podrán disfrutar de forma gratuita y en abierto.

La jornada 24 de LALIGA EA Sports nos trae un enfrentamiento de alta tensión en Sevilla. Tras el agónico empate rescatado ante el Girona gracias a Kike Salas y a la milagrosa parada de Vlachodimos, los hombres de Matías Almeyda repiten como locales con la obligación de sumar de tres. Frente a ellos estará un Deportivo Alavés que llega con la misma urgencia clasificatoria, convirtiendo este choque en una auténtica «final» por la tranquilidad.

Horario: ¿A qué hora empieza el Sevilla – Alavés?

El encuentro se disputará mañana, sábado 14 de febrero, a las 18:30 horas (horario peninsular español). El escenario será el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que espera una gran entrada para alentar a los sevillistas en este duelo estratégico.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en abierto y directo?

Este partido es el elegido para la emisión en abierto de la jornada, por lo que existen múltiples opciones gratuitas para seguirlo en España:

En abierto (TDT): El canal Teledeporte de RTVE emitirá el choque en directo para todo el país.

El canal de RTVE emitirá el choque en directo para todo el país. Streaming gratuito: A través de la plataforma RTVE Play y también de forma gratuita en la web y app de DAZN (bajo su modalidad de contenido libre).

A través de la plataforma y también de forma gratuita en la web y app de (bajo su modalidad de contenido libre). Canales de pago: Para los abonados a las plataformas tradicionales, el partido también estará disponible en Movistar LALIGA (dial 54), Orange LALIGA (dial 110) y LaLiga TV Bar para establecimientos.

Un duelo de «seis puntos» por la salvación

La igualdad en la clasificación añade un picante extra a este derbi de necesidades. Ambos conjuntos llegan con 25 puntos, situándose en el corazón de la pelea por evitar los puestos de descenso.