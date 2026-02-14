El Ramón Sánchez-Pizjuán se prepara para una cita crucial este sábado 14 de febrero. Sevilla FC y Deportivo Alavés, empatados a 25 puntos en la tabla, se miden en un duelo directo por la salvación que los aficionados podrán disfrutar de forma gratuita y en abierto.
La jornada 24 de LALIGA EA Sports nos trae un enfrentamiento de alta tensión en Sevilla. Tras el agónico empate rescatado ante el Girona gracias a Kike Salas y a la milagrosa parada de Vlachodimos, los hombres de Matías Almeyda repiten como locales con la obligación de sumar de tres. Frente a ellos estará un Deportivo Alavés que llega con la misma urgencia clasificatoria, convirtiendo este choque en una auténtica «final» por la tranquilidad.
Horario: ¿A qué hora empieza el Sevilla – Alavés?
El encuentro se disputará mañana, sábado 14 de febrero, a las 18:30 horas (horario peninsular español). El escenario será el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que espera una gran entrada para alentar a los sevillistas en este duelo estratégico.
Televisión: ¿Dónde ver el partido en abierto y directo?
Este partido es el elegido para la emisión en abierto de la jornada, por lo que existen múltiples opciones gratuitas para seguirlo en España:
- En abierto (TDT): El canal Teledeporte de RTVE emitirá el choque en directo para todo el país.
- Streaming gratuito: A través de la plataforma RTVE Play y también de forma gratuita en la web y app de DAZN (bajo su modalidad de contenido libre).
- Canales de pago: Para los abonados a las plataformas tradicionales, el partido también estará disponible en Movistar LALIGA (dial 54), Orange LALIGA (dial 110) y LaLiga TV Bar para establecimientos.
Un duelo de «seis puntos» por la salvación
La igualdad en la clasificación añade un picante extra a este derbi de necesidades. Ambos conjuntos llegan con 25 puntos, situándose en el corazón de la pelea por evitar los puestos de descenso.
- Sevilla FC: El conjunto de Nervión llega con la moral reforzada tras el «emocionante» punto sumado ante el Girona, pero sabe que ante su público no puede permitirse más tropiezos. Almeyda buscará que la solidez defensiva mostrada en el último suspiro se convierta en la tónica desde el primer minuto.
- Deportivo Alavés: Los vitorianos viajan al sur conscientes de que el Sevilla es un rival directo. Puntuar en el Pizjuán no solo les daría oxígeno, sino que les otorgaría una ventaja moral (y posiblemente en el goal-average) clave para el tramo final de la temporada.