La espera de casi ocho años ha terminado para los fans españoles de Bruno Mars. El artista estadounidense ha confirmado que Madrid será una de las paradas clave de su esperadísimo regreso a los escenarios con «The Romantic Tour», su primera gira mundial en una década y la primera diseñada íntegramente para grandes estadios.

El evento tendrá lugar el 10 de julio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, convirtiéndose en la única oportunidad de ver al cantante en España durante este curso musical.

Un nuevo álbum en el horizonte: «The Romantic»

Este tour no solo sirve para repasar sus grandes éxitos, sino para presentar su cuarto álbum de estudio en solitario, titulado «The Romantic», que se publicará el 27 de febrero. Tras el éxito de su proyecto paralelo Silk Sonic en 2021, Mars retoma su carrera individual con una propuesta que él mismo define como íntima y evocadora.

Primer adelanto: Los fans no tendrán que esperar mucho para escuchar material nuevo, ya que este viernes 9 de enero se estrenará el primer sencillo del disco.

Fechas clave para conseguir entradas

Dada la exclusividad del concierto en Madrid, se espera que las entradas se agoten en cuestión de minutos. Aquí tienes el calendario de venta:

Registro previo: Es obligatorio registrarse en la web oficial BrunoMars.com antes del 12 de enero a las 19:00 horas .

Es obligatorio registrarse en la web oficial BrunoMars.com antes del . Preventa: El 14 de enero a las 12:00 horas para los usuarios registrados.

El para los usuarios registrados. Venta General: El jueves 15 de enero a las 12:00 horas a través de LiveNation y Ticketmaster.

El a través de LiveNation y Ticketmaster. Precios: Las entradas partirán desde los 70 euros (más gastos de distribución).

Una producción histórica y acompañantes de lujo

«The Romantic Tour» arrancará el 10 de abril en Las Vegas y recorrerá recintos icónicos como Wembley en Londres o el MetLife en Nueva Jersey. Mars no estará solo en esta aventura; Anderson .Paak le acompañará en todas las fechas bajo su alter ego DJ Pee .Wee. Además, el cartel de la gira se completa con invitados especiales en ciudades seleccionadas como Victoria Monét y RAYE.

La última vez que el hawaiano pisó España fue en junio de 2018. Ocho años después, el Metropolitano volverá a ser el escenario de uno de los regresos musicales más potentes de la década.