El desierto saudí ha puesto punto final a la aventura de Jesús Calleja en esta edición del Rally Dakar. El popular presentador y aventurero leonés ha sufrido un fuerte accidente este jueves, 8 de enero de 2026, durante la quinta etapa del rally, lo que le ha forzado a retirarse de la competición junto a su copiloto, Eduardo Blanco.

El incidente ocurrió en el kilómetro 271 de la especial de 371 kilómetros con destino a Ha’il. Calleja, que pilotaba un Santana Pick-Up T1+, se vio sorprendido por un bache invisible debido a la densa nube de polvo que generaban otros vehículos. El impacto provocó que el coche diera una vuelta de campana y sufriera una caída frontal que lo dejó completamente inoperativo para continuar la carrera.

Un accidente que Calleja «predijo» hace días

Lo más amargo de esta retirada es que el propio Calleja había advertido del riesgo apenas 48 horas antes. Tras la segunda etapa, el comunicador elevó una queja formal a la FIA por el criterio en el orden de salida, que le obligaba a partir por detrás de vehículos mucho más lentos.

La advertencia: Calleja, visiblemente molesto, llegó a preguntar directamente al responsable de la FIA: «¿Si ocurre un accidente será culpa de la FIA o mío?» .

Calleja, visiblemente molesto, llegó a preguntar directamente al responsable de la FIA: . El factor polvo: Al salir retrasado, el presentador debía rodar constantemente sumergido en nubes de polvo de otros competidores, lo que anulaba la visibilidad y, según él, aumentaba exponencialmente el peligro de no ver obstáculos como el que finalmente ha causado el vuelco.

Estado de salud y daños en el vehículo

A pesar de la espectacularidad del accidente y de la fuerte caída frontal, la organización del Dakar ha confirmado que tanto Jesús Calleja como Eduardo Blanco se encuentran en perfecto estado de salud. Los sistemas de seguridad del T1+ funcionaron correctamente, absorbiendo el impacto y protegiendo el habitáculo.

Sin embargo, tras evaluar los daños mecánicos en el vivac de Ha’il, el equipo ha decidido priorizar la seguridad y confirmar el abandono, ya que la estructura del vehículo no garantizaba la fiabilidad necesaria para afrontar las dunas que restan de rally.

Situación actual del Dakar 2026

La etapa de hoy ha sido especialmente dura para los pilotos españoles, marcada por la complejidad de la navegación y las trampas ocultas en la arena. La retirada de Calleja se suma a un inicio de año accidentado en el desierto, donde la seguridad y las decisiones de la FIA sobre el polvo en suspensión vuelven a estar en el centro del debate.