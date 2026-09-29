La combinación de lluvias, frío inminente y la expansión ininterrumpida de chabolas insalubres eleva el riesgo de brotes epidémicos que amenazan con colapsar el sistema sanitario de la ciudad autónoma.

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CEUTA.– La llegada de las primeras lluvias y el descenso de las temperaturas han vuelto a poner el foco en la grave situación que se vive en las zonas costeras de El Trampolín y El Guano. Más allá de la emergencia habitacional y humanitaria, las condiciones de insalubridad extrema en las que malviven cientos de personas se han convertido en una amenaza directa para la sanidad pública de Ceuta. Las inclemencias meteorológicas amenazan con desencadenar crisis epidemiológicas y saturar la capacidad asistencial de los servicios médicos locales.

Un foco de insalubridad agravado por la lluvia y la humedad

Las precipitaciones de las últimas horas han destrozado las frágiles estructuras levantadas con cartones, palos y telas. Para defenderse del agua, los residentes han comenzado a cubrir las construcciones con plásticos y lonas sobre un terreno totalmente humedecido y embarrado.

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Sin embargo, estas soluciones improvisadas no evitan la acumulación de agua estancada, humedad persistente y residuos. La imposibilidad de mantener condiciones mínimas de higiene, sumada al estancamiento de aguas y basura, multiplica el riesgo de proliferación de plagas, bacterias y virus. Esta situación sitúa al asentamiento como un vector potencial de transmisión de enfermedades infecciosas, digestivas y cutáneas que preocupan a las autoridades sanitarias.

El frío intensifica el riesgo asistencial y el colapso de Urgencias

A la humedad se suma la inminente llegada de temperaturas más bajas. La exposición continuada a la intemperie y la incapacidad de mantener la ropa o las zonas de descanso secas incrementarán exponencialmente las afecciones respiratorias graves (como neumonías, bronquitis y gripe) entre la población del asentamiento.

Dado que estas personas carecen de cobertura sanitaria regular o de medios de prevención, gran parte de estas patologías terminarán derivando en asistencias de urgencia en el Hospital Universitario de Ceuta y en los centros de salud de la ciudad. Ello representa una presión añadida que amenaza con tensionar y saturar los recursos sanitarios de la ciudad autónoma en plena campaña de invierno.

Operativos de limpieza frente a un crecimiento ininterrumpido

La magnitud del problema sanitario queda reflejada en las inmediaciones de instalaciones críticas como la desaladora, donde los dispositivos de limpieza ya han retirado cerca de 10 toneladas de residuos para evitar la contaminación del entorno. Operarios de la red de saneamiento continúan trabajando tras las lluvias para drenar las zonas más afectadas.

Sin embargo, estas labores de contención no detienen la expansión del problema. En El Guano la ocupación sigue aumentando día a día, con nuevas casetas en construcción y una constante circulación de personas entre asentamientos, formando una trama urbana informal sin acceso a agua potable ni red de alcantarillado.

La persistencia de fogatas para combatir el frío y el comercio ambulante sin control higiénico completan un panorama que trasciende el problema migratorio: los asentamientos se perfilan ya como un desafío prioritario de salud pública y seguridad sanitaria para toda Ceuta.