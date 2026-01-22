A solo dos días de la prueba, el 27% de los futuros médicos figura con la nota mínima en su expediente académico debido a los retrasos del Ministerio de Sanidad. Esta anomalía en la baremación, que cuenta un 10% del total, puede desplazar a los afectados hasta 300 puestos en la lista definitiva.

SOCIEDAD / FORMACIÓN — Los aspirantes a Médico Interno Residente (MIR) se enfrentan este sábado, 24 de enero de 2026, a una de las convocatorias más caóticas que se recuerdan. Según las listas definitivas publicadas por el Ministerio de Sanidad, más de 4.500 candidatos (un 27% del total) realizarán el examen con un expediente académico de 5, la nota mínima asignada por defecto. Esta cifra supone un incremento alarmante respecto al año anterior, cuando solo el 11% de los expedientes se encontraba en esta situación.

El expediente académico representa el 10% de la nota final, un porcentaje crítico en una oposición donde una décima puede determinar la elección de una especialidad o de una ciudad. La asignación masiva de este «aprobado raspado» se debe, según denuncian los afectados y sindicatos, a la inoperancia del departamento dirigido por Mónica García, que contrató a la empresa supervisora de expedientes tres meses más tarde de lo habitual.

Errores en cadena y gestión «in extremis»

La tramitación de los méritos académicos ha estado plagada de obstáculos desde la salida de las listas provisionales:

Contratación tardía: El retraso en la adjudicación del servicio de supervisión redujo drásticamente los tiempos de actuación para validar miles de documentos.

El retraso en la adjudicación del servicio de supervisión redujo drásticamente los tiempos de actuación para validar miles de documentos. Errores sin subsanar: El pasado 15 de enero, fecha límite para las listas definitivas, todavía se contabilizaban 10.000 errores . Aunque la presión pública obligó a Sanidad a corregir la mitad de ellos, unos 5.000 aspirantes siguen con datos incorrectos.

El pasado 15 de enero, fecha límite para las listas definitivas, todavía se contabilizaban . Aunque la presión pública obligó a Sanidad a corregir la mitad de ellos, unos 5.000 aspirantes siguen con datos incorrectos. El caso de los «repetidores»: El Ministerio ha intentado justificar las cifras culpando a los candidatos que repiten examen, alegando que no aportan sus notas. Sin embargo, decenas de opositores han desmentido esta versión en plataformas como MIREntrelazados, demostrando que sí presentaron sus méritos siguiendo el cauce reglamentario.

Una medida inédita: Exámenes bajo recurso

Como solución de urgencia ante la incapacidad de resolver las reclamaciones a tiempo, Sanidad ha adoptado una medida sin precedentes: permitir que más de 1.000 personas no admitidas (726 de ellas en Medicina) realicen el examen este sábado.

La corrección de estas pruebas quedará congelada y supeditada a la resolución de los recursos de alzada presentados. El Ministerio dispone ahora de un mes tras la realización del MIR para resolver estas impugnaciones, lo que prolongará la incertidumbre de los opositores semanas después de haber entregado su examen.

Claves de la convocatoria FSE 2025-2026