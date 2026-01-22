Una mujer que había viajado desde Ceuta fue detenida en el puerto de Algeciras como presunta responsable de un delito contra la salud pública, tras ser descubierta transportando cerca de dos kilos de hachís adheridos a su cuerpo, según ha informado El Faro de Ceuta.

La intervención fue realizada por agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Algeciras, en el marco de un control rutinario de pasajeros procedentes de Ceuta.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero en el salón de desembarque del puerto algecireño, donde los agentes observaron una actitud especialmente nerviosa por parte de la pasajera durante el proceso de llegada, lo que despertó sus sospechas.

Ante este comportamiento, los guardias civiles procedieron a su identificación y a la realización de un registro más exhaustivo. Durante la inspección comprobaron que la mujer ocultaba sustancias estupefacientes adosadas al cuerpo, camufladas bajo la ropa para evitar los controles de seguridad.

En concreto, la detenida llevaba una faja alrededor del torso en la que se encontraban ocultos 20 envoltorios de resina de hachís. Tras la intervención, la sustancia fue pesada, arrojando un peso aproximado de dos kilos.

La droga fue incautada y la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, encuadrado dentro de los delitos contra la salud pública.

Esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos habituales de vigilancia y control que la Guardia Civil mantiene en el puerto de Algeciras, debido al constante tránsito de pasajeros entre ambas orillas.

Una vez concluidas las diligencias policiales, la detenida, junto con la droga intervenida y el resto de actuaciones practicadas, fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial.