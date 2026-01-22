La AD Ceuta ha hecho oficial la incorporación de Marino Illescas (Écija, Sevilla, 9 de enero de 2001), que se convierte en el tercer refuerzo del conjunto caballa en este mercado invernal. El centrocampista llega libre tras rescindir su contrato con el CD Mirandés, que finalizaba el próximo 30 de junio, y ha firmado hasta el 30 de junio de 2027, lo que supone lo que resta de la presente temporada y una más.

Illescas es un mediocentro con recorrido, capacidad para abarcar mucho campo y presencia en ambas áreas, un perfil que el técnico José Juan Romero llevaba tiempo demandando. El entrenador ha reconocido en varias ocasiones que en la plantilla no había otro futbolista con características similares a las de Rubén Díez, pieza clave en la organización del juego. Las ausencias del madrileño —una por sanción y otra por lesión— obligaron a Romero a modificar el dibujo, ocupando su lugar Bodiger, un jugador de perfil diferente.

La reciente llegada de José Campaña, libre tras finalizar su etapa en la UD Las Palmas, respondía a esa necesidad, pero la recuperación de Rubén Díez se está alargando más de lo previsto, lo que ha acelerado la apuesta por Marino Illescas, cuya incorporación puede resultar determinante para equilibrar el centro del campo.

Formado en la cantera del Sevilla FC, Illescas pasó posteriormente por las categorías inferiores del Alavés y del Burgos, llegando a debutar con el primer equipo burgalés bajo las órdenes de Julián Calero. Más tarde recaló en el Algeciras, donde contó con escasa continuidad con Lolo Escobar, antes de firmar por el Arenteiro de Javi Rey. En la temporada 2024-25 regresó al Algeciras con la confianza de Fran Justo y fue precisamente él quien le reclamó para el Mirandés el pasado verano.

Curiosamente, Illescas fue protagonista en el Derbi del Estrecho disputado el 19 de octubre de 2024, en el que marcó uno de los goles que dieron la victoria al Algeciras frente al Ceuta. La dirección deportiva caballa, encabezada por Edu Villegas, ya había intentado su fichaje en el mercado estival, aunque el jugador optó entonces por el proyecto del Mirandés. Tras la destitución de Fran Justo, perdió protagonismo, y el Ceuta no dejó pasar la oportunidad.

Con este movimiento, el Ceuta suma ya tres incorporaciones en enero, tras Marc Domènech, cedido por el Mallorca sin opción de compra y con ficha filial, y José Campaña.

Obolskii, cada vez más cerca

El mercado no se detiene en el Murube. Si no hay contratiempos, Nikolay Obolskii podría convertirse en el cuarto refuerzo. Las negociaciones están muy avanzadas y el delantero ruso es bien conocido por José Juan Romero desde su etapa en el Ibiza, donde fue una de las sensaciones de Primera Federación, circunstancia que le llevó posteriormente al Córdoba tras el ascenso a Segunda División.

Obolskii finaliza contrato el 30 de junio y busca mayor protagonismo, algo complicado en el Córdoba, donde es la tercera opción ofensiva tras Fuentes y Sergi Guardiola.

En el capítulo de salidas, el Ceuta ya ha cerrado las marchas de Samuel Obeng al Albacete y Andy Escudero al Hércules, mientras continúa negociando la posible salida de Manu Vallejo.