El santoral católico celebra hoy, 1 de enero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios (Theotokos). Esta es la festividad mariana más antigua de la Iglesia de Occidente y la más importante, al reconocer a la Virgen María como la verdadera madre del Salvador. Además, en esta jornada se celebra la Jornada Mundial de la Paz, instituida por el Papa Pablo VI.

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

Esta celebración cierra la Octava de Navidad y pone el foco en el papel de María dentro del misterio de la encarnación de Cristo.

El Inicio del Año: Situar esta fiesta el primer día del año civil tiene como objetivo encomendar el tiempo que comienza a la protección maternal de la Virgen, pidiendo su intercesión para que la humanidad camine por senderos de paz y justicia.

Situar esta fiesta el primer día del año civil tiene como objetivo encomendar el tiempo que comienza a la protección maternal de la Virgen, pidiendo su intercesión para que la humanidad camine por senderos de paz y justicia. La Circuncisión del Señor: Tradicionalmente, este día también recordaba la circuncisión de Jesús a los ocho días de su nacimiento, momento en el que, según la ley judía, recibió formalmente el nombre de Jesús, que significa «Dios salva».

Otros santos que se celebran el 1 de enero

Junto a la solemnidad de la Virgen María, la Iglesia conmemora en este inicio de año a otros testigos de la fe:

San José María Tomasi, cardenal: Religioso teatino del siglo XVII y XVIII, conocido como el «Príncipe de los Liturgistas». Dedicó su vida al estudio de los textos antiguos de la Iglesia y fue beatificado por su piedad y erudición.

San Odilón de Cluny, abad: Fue el quinto abad de la famosa abadía de Cluny en Francia (siglo XI). Es recordado históricamente por haber instituido el día 2 de noviembre como la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

Fue el quinto abad de la famosa abadía de Cluny en Francia (siglo XI). Es recordado históricamente por haber instituido el día 2 de noviembre como la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. San Telémaco, mártir: Monje del siglo IV que, según la tradición, murió apedreado en el Coliseo de Roma al intentar detener un combate de gladiadores, lo que llevó al emperador Honorio a prohibir definitivamente estos espectáculos.

