En la madrugada de este jueves, un terrible accidente ocurrió en la estación de esquí de Crans Montana, ubicada en el cantón de Valais, Suiza. Una serie de explosiones devastadoras en el bar Le Constellation han dejado un saldo trágico de muertos y heridos, según los informes policiales que han sido citados por diversos medios de comunicación locales.

La serie de explosiones, descritas como extremadamente violentas por las autoridades, tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la mañana, justo en el clímax de la celebración de Año Nuevo. Este evento, que debería haber sido una ocasión de alegría y festividad, se tornó en caos y pánico en cuestión de segundos. Hasta el momento, la Policía no ha podido determinar el origen exacto de las explosiones, pero considera que la pirotecnia podría estar detrás de este fatídico accidente.

Gaëtan Lathion, portavoz de la policía cantonal de Valais, ofreció declaraciones a medios suizos, donde confirmó que «se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 esta mañana». Según el mismo portavoz, hay varios heridos y múltiples víctimas fatales, aunque el número exacto no ha sido revelado de inmediato.

En el momento del incidente, más de 100 personas se encontraban en el bar, disfrutando de la fiesta. Tras las explosiones, la situación se volvió caótica y angustiante. Las primeras unidades de policía y bomberos llegaron rápidamente al lugar para controlar la situación y proporcionar asistencia a los afectados. Además, varios helicópteros fueron desplegados para ayudar en el rescate de víctimas y heridos.

A medida que avanzaba la mañana, las autoridades confirmaron que el incendio generado por las explosiones había sido controlado. Sin embargo, el ambiente en Crans Montana era completamente diferente al que se esperaba para la celebración del nuevo año. Los residentes y visitantes estaban en shock mientras comenzaban a conocerse la magnitud de la tragedia.

A medida que se llevaban a cabo las labores de rescate y atención médica, tanto las autoridades locales como los servicios de emergencia se concentraron en atender a los heridos y ayudar a las familias de las víctimas. La policía de Valais ha anunciado que llevará a cabo una rueda de prensa a las 10:00 hora local, donde se espera proporcionar más detalles sobre la tragedia y las investigaciones que se están llevando a cabo.

La comunidad de Crans Montana se enfrenta a una de las peores tragedias en su historia reciente. La popular estación de esquí, conocida por su belleza natural y entusiasmo festivo, ahora se encuentra sumida en el duelo y la tristeza. Las expresiones de condolencias y apoyo han comenzado a llegar desde diferentes partes del mundo, mostrando la empatía y solidaridad hacia las víctimas y sus familias.

Las investigaciones sobre las causas de las explosiones aún están en marcha, y se espera que en los próximos días se realicen análisis forenses y entrevistas a testigos para esclarecer todos los detalles del incidente. Por ahora, la prioridad sigue siendo el bienestar de los afectados y la recuperación de los heridos, así como brindar apoyo a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia inimaginable.