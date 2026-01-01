El inicio de 2026 trae consigo una serie de cambios económicos que impactan directamente en los hogares españoles. Desde la vivienda hasta los salarios, las pensiones y los precios de la energía jugarán un papel fundamental en la economía de las familias a lo largo del nuevo año.

La inflación y su influencia en los hogares

La inflación cerró 2025 en un 2,9%, según los datos provisionales del INE. Después de haber alcanzado un máximo del 3,1% en octubre, el descenso en los últimos dos meses del año brinda cierta esperanza a los hogares, que deben afrontar la conocida cuesta de enero. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, también muestra una cifra elevada de 2,6%.

Precios de la vivienda implacables

El mercado de la vivienda continúa siendo una preocupación prioritaria para los españoles. Según una encuesta del CIS, la vivienda se considera el principal problema del país. En el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda libre aumentaron un 12,8%, lo que supone el mayor incremento interanual desde 2007, principalmente debido al aumento en los precios de inmuebles de segunda mano.

Se prevé que esta tendencia continúe en 2026, aunque a un ritmo más moderado. La falta de oferta en el mercado inmobiliario es uno de los factores que seguirá impulsando los precios al alza, y el Gobierno ha comenzado a implementar medidas para aumentar la disponibilidad de viviendas, como la creación de una entidad estatal para gestionar alquileres asequibles.

Alquileres e hipotecas en ascenso

Junto con el aumento en los precios de la vivienda, los alquileres también continúan creciendo. La media de precios se situó en 1.187 euros en el tercer trimestre de 2025, un 6,3% superior al año anterior. Los datos muestran que las mayores rentas se concentran en regiones como Baleares y Madrid. Por otro lado, el euríbor, principal índice de referencia para hipotecas, también ha mostrado una tendencia al alza, terminando el año en torno al 2,269%.

Expectativas en torno al salario mínimo

El salario mínimo interprofesional (SMI) será otro de los temas destacados en el ámbito laboral en este nuevo año. Tanto los sindicatos como el Gobierno han manifestado su intención de incrementarlo, proponiendo aumentos que varían entre el 1,5% y el 7,5%. Se espera que estas negociaciones culminen en una cifra concreta, que influenciará la economía de numerosos trabajadores españoles.

Aumento en los salarios de los funcionarios

El salario de los funcionarios también se verá impactado por un incremento del 1,5% en 2026, después de una subida retroactiva del 2,5% en 2025. Esta mejora de salarios afecta a millones de empleados públicos y se suma a las expectativas de mejoras en otras áreas laborales.

Subida de pensiones y del Ingreso Mínimo Vital

Las pensiones contributivas experimentarán un aumento del 2,7% en 2026, lo que se traduce en un incremento notable en la pensión media mensual. Por su parte, las pensiones mínimas y no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital, tendrán aumentos aún más significativos, que se aplicarán desde la nómina de enero.

Cambios en el precio de la energía

El precio de la energía, en particular la electricidad y el gas butano, está en el punto de mira. La gasolina y el diésel han mostrado tendencias a la baja, aliviando un poco el presupuesto de los conductores. Sin embargo, es incierto cómo se comportarán las tarifas de electricidad a medida que avance el invierno.

Además, Correos ha anunciado un aumento en sus tarifas, que impactará en el costo del envío de cartas, un aspecto que también deberá ser considerado por los ciudadanos. Estos cambios reflejan un período de ajustes económicos que afectarán el día a día de millones de españoles.