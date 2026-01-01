Hoy, jueves 1 de enero de 2026, la ciudad autónoma recibe el Año Nuevo bajo un manto de nubes. Tras las celebraciones de Nochevieja, el primer día del año se presenta tranquilo en lo meteorológico, aunque con cielos poco despejados, según el pronóstico de la AEMET.

Previsión para hoy: ¿Qué esperar?

El escenario principal será el de una nubosidad persistente que irá variando su densidad a lo largo de las horas:

• Primeras horas: La madrugada ha estado marcada por la presencia de abundantes nubes y alguna lluvia escasa y muy puntual. De hecho, alrededor de la 01:00 se han registrado precipitaciones débiles de apenas 0.1 litros por metro cuadrado.

• Mañana y mediodía: Se mantiene el panorama de cielos muy nubosos, aunque la probabilidad de lluvia desaparece conforme avance la mañana.

• Tarde y noche: El cielo permanecerá cubierto hasta el final del día, pero sin riesgo de nuevas precipitaciones. Será una segunda mitad de jornada seca.

• Viento: Situación de estabilidad absoluta. El viento de dirección sur estará prácticamente en calma, lo que favorecerá que no haya sensación de frío intenso pese a la falta de sol.

Temperaturas

No se esperan grandes cambios respecto a los últimos días del 2025, manteniendo un ambiente suave:

• Máxima: 18°C (prevista para las horas centrales del día).

• Mínima: 14°C, lo que deja una amplitud térmica muy escasa y un ambiente templado.

Recomendaciones para el Año Nuevo

Dada la previsión de cielos cubiertos y la calma en el Estrecho, es un día propicio para paseos tranquilos, aunque sin esperar grandes claros de sol.

1. Transporte marítimo: Con el viento en calma, las conexiones por ferry con Algeciras operan con total normalidad en este festivo.

2. Vestimenta: Una chaqueta ligera será suficiente para la máxima de 18°C, aunque la humedad por los cielos cubiertos podría acentuar la sensación de frescor al caer la noche.