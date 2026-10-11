Ceuta Ya! ha compartido un mensaje de Julia Alejandra Ferreras Guerra en el que se critica al Gobierno de la Ciudad por traer a una persona que llamó al pueblo palestino «basura humana» y abogó por su exterminio.

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El mensaje, que califica esta acción como «una más», genera controversia por el contenido ofensivo de las declaraciones atribuidas a esta persona.

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Publicación original de Julia Alejandra Ferreras Guerra: ver en redes sociales.