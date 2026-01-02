El santoral católico conmemora hoy, 3 de enero, la festividad del Santísimo Nombre de Jesús, una celebración que resalta la importancia del nombre revelado por el ángel a San José y a la Virgen María. Asimismo, se celebra la memoria de Santa Genoveva, patrona de París y figura clave en la historia de Francia.

Santísimo Nombre de Jesús

Esta festividad tiene sus raíces en las enseñanzas de San Pablo, quien afirmó que «al nombre de Jesús toda rodilla se doble». Sin embargo, su mayor impulso vino en el siglo XV gracias a la predicación de San Bernardino de Siena, quien popularizó el monograma IHS (las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego).

Significado: El nombre de Jesús significa «Dios salva».

Para los cristianos, invocar su nombre es un acto de fe en su poder salvador y una fuente de consuelo y protección. Liturgia: Aunque la Iglesia siempre ha venerado el nombre de Cristo, esta fiesta específica nos invita a meditar en la humanidad y divinidad de aquel que vino al mundo para redimir a la humanidad.

Santa Genoveva de París

Santa Genoveva (423-502) es una de las santas más veneradas de Francia. Su vida estuvo marcada por la oración, el ascetismo y una valentía extraordinaria frente a las invasiones bárbaras.

La Protección de París: En el año 451, cuando Atila y los hunos amenazaban con destruir París, Genoveva convenció a los habitantes de que no huyeran y que se unieran a ella en oración y ayuno. Milagrosamente, Atila desvió su camino hacia Orleans, salvando la ciudad.

Caridad en Tiempos de Hambre: Durante el asedio de los francos, ella misma organizó expediciones por el río Sena para traer grano y alimentar a la población hambrienta.

Legado: Se la representa a menudo con una vela (que el demonio intentaba apagar y un ángel volvía a encender) o con las llaves de la ciudad de París. Es la Patrona de París y de las fuerzas de seguridad francesa.

Otros santos que se celebran el 3 de enero

Junto a estas festividades, la Iglesia recuerda hoy a otras figuras que dieron testimonio de santidad:

San Daniel de Padua, mártir: Diácono de origen judío que ayudó a San Prosdócimo (primer obispo de Padua) en la evangelización de la zona. Fue martirizado en el siglo IV tras sufrir crueles tormentos por su fe.

San Antero, papa: Sucedió al papa San Ponciano en el siglo III. Su pontificado fue muy breve (apenas cuarenta días), pero trabajó intensamente en la recopilación de las actas de los mártires para que su memoria no se perdiera.

San Teopempto y San Teonas, mártires: Un obispo y un mago convertido que sufrieron el martirio juntos en Nicomedia durante la gran persecución de Diocleciano.

San Florencio de Vienne, obispo: Obispo de las Galias en el siglo III, conocido por su labor pastoral y su firmeza doctrinal.

Beatos