Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este viernes un nuevo sorteo de la Bonoloto, el juego diario que se celebra de lunes a domingo y que se ha convertido en uno de los favoritos de los españoles por su bajo coste y la frecuencia de sus premios.

Bote y ganadores de la jornada

Tras un sorteo de Año Nuevo sin acertantes de máxima categoría, el bote para hoy viernes 2 de enero ascendía a 2,1 millones de euros. Al no haberse registrado boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), el bote acumulado sigue subiendo y se situará en 2,7 millones de euros para el próximo sorteo.

Sin embargo, la fortuna sí ha sonreído a otros jugadores:

• Segunda Categoría: Existen 4 boletos acertantes (5 aciertos + número complementario), que han obtenido un premio de 50.000 euros cada uno.

• Tercera Categoría: Un total de 79 acertantes (5 aciertos) cobrarán un premio de 1.277,09 euros.

Resultados de la Bonoloto de hoy

La combinación ganadora del sorteo de este viernes 2 de enero de 2026 es la siguiente:

• Números: 6, 8, 33, 34, 37, 46

• Número complementario: 47

• Reintegro: 5

Categorías y reparto de premios

El importe exacto de los premios se calcula en función de la recaudación total de la jornada y del número de personas que hayan acertado en cada nivel:

1. 1ª Categoría (6 aciertos): Se lleva el bote acumulado.

2. 2ª Categoría (5 aciertos + Complementario): Reparte un porcentaje de la recaudación entre los ganadores.

3. 3ª Categoría (5 aciertos): Premio fijo basado en el escrutinio.

4. 4ª Categoría (4 aciertos): Cuantía menor proporcional.

5. 5ª Categoría (3 aciertos): Importe fijo de 4 euros.

6. Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (0,50 euros).

Recuerde que puede validar sus boletos en cualquier administración de loterías o a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Los premios tienen un plazo de caducidad de tres meses.