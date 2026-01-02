El sorteo transnacional de Euromillones ha vuelto a repartir fortuna este viernes en los nueve países que integran la comunidad (España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza). Desde su creación en 2004, este juego se ha consolidado como el que ofrece los botes más elevados de todo el continente, con un sistema de 13 categorías de premios que permite obtener beneficios desde los dos aciertos.

Resultados de Euromillones de hoy, viernes 2 de enero

La combinación ganadora del primer gran sorteo de Euromillones de este 2026, que contaba con un bote de 31 millones de euros, ha sido la siguiente:

• Combinación ganadora: 8, 27, 42, 44, 46

• Estrellas: 1 y 10

• El Millón (España): WTK97187

El código de El Millón se genera de forma automática con cada apuesta realizada en España, garantizando que cada viernes un jugador en nuestro país gane un millón de euros, independientemente de la combinación de los números principales.

Estructura de premios y categorías

Euromillones ofrece una amplia escala de premios que se distribuyen según el número de aciertos. El premio máximo (1ª Categoría) corresponde a quienes logran acertar los cinco números y las dos estrellas. A partir de ahí, el resto de las categorías se reparten de la siguiente forma:

La 2ª y 3ª categoría premian los 5 números principales con una o ninguna estrella respectivamente. Las categorías intermedias (de la 4ª a la 7ª) cubren los aciertos de 4 números con 2, 1 o ninguna estrella, además de los 3 números con 2 estrellas. Finalmente, las categorías de la 8ª a la 13ª ofrecen premios menores para combinaciones de 3, 2 o incluso 1 solo número siempre que se acompañen de estrellas, siendo el premio mínimo para quienes aciertan 2 números principales.

La cuantía exacta de cada premio varía en cada sorteo dependiendo de la recaudación total y del número de acertantes a nivel europeo. Es importante recordar que los premios caducan a los tres meses y, en el caso de España, los premios superiores a 40.000 € están sujetos a un gravamen del 20% por parte de Hacienda.