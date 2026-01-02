El primer gran sorteo del año de la ONCE reparte fortuna este viernes; consulte aquí el número premiado y el desglose de todos los premios.

MADRID – La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado esta noche el primer Cuponazo del año 2026. Este sorteo, que a diferencia del cupón diario se celebra exclusivamente los viernes desde su creación, ha repartido millones de euros en premios por toda la geografía española, marcando el inicio de un fin de semana lleno de expectativas antes de la llegada de los Reyes Magos.

Resultados del Cuponazo de hoy, viernes 2 de enero

El número agraciado con el premio mayor de seis millones de euros ha sido el siguiente:

• Número premiado: 20536

• Serie: 065

Este billete otorga al poseedor de las cinco cifras y la serie la cantidad de 6.000.000 €. Además del premio principal, el número 20536 reparte otros 134 premios de 40.000 € a quienes tengan las cinco cifras pero diferente serie.

Desglose de todos los premios del Cuponazo

A continuación, detallamos el reparto de premios según las cifras acertadas en este sorteo:

El premio máximo de 6.000.000 € ha sido para el cupón que coincide con las cinco cifras y la serie (20536, serie 065). Por su parte, se han repartido 134 premios de 40.000 € para aquellos boletos que han acertado las cinco cifras del número 20536 pero con una serie distinta a la ganadora.

En cuanto a las categorías intermedias, existen 1.215 premios de 500 € tanto para las cuatro primeras cifras (2053) como para las cuatro últimas (0536). Los aciertos de tres cifras (205 para las primeras y 536 para las últimas) han generado 12.150 premios de 50 € en cada caso.

Para los premios menores, las dos primeras cifras (20) y las dos últimas (36) han repartido 6 € a 121.500 y 120.285 cupones respectivamente. Finalmente, el reintegro de 3 € ha correspondido a quienes tengan la primera cifra (2) o la última (6), afectando a más de dos millones de cupones en total.

Cómo comprobar su cupón

Para garantizar la validez de los resultados, se recomienda a todos los participantes consultar los números oficiales en la página web JuegosOnce.es. Una vez concluidos los escrutinios, el portal permite verificar de forma definitiva todos los juegos celebrados durante el día.