La fortuna ha vuelto a repartirse en Europa con el sorteo del Eurojackpot, la lotería europea que en España comercializa la ONCE. En esta ocasión, el sorteo ha despertado una expectación máxima al poner en juego un impresionante bote de 71 millones de euros.

Combinación ganadora del Eurojackpot

El resultado del sorteo celebrado este viernes 2 de enero de 2026 ha sido el siguiente:

• Números: 10, 15, 29, 34, 38

• Soles: 02 y 09

Este sorteo se celebra cada martes y viernes, garantizando siempre un bote mínimo de 10 millones de euros que puede llegar a acumularse hasta un tope de 120 millones de euros. En cada jornada se destina a premios el 50% de la recaudación total.

Cómo jugar y categorías de apuesta

El Eurojackpot ofrece flexibilidad a sus participantes mediante dos modalidades de juego:

• Apuesta sencilla: Consiste en seleccionar 5 números (del 1 al 50) y dos soles (del 1 al 12).

• Apuesta múltiple: Permite aumentar las probabilidades de éxito seleccionando hasta 10 números y un máximo de 5 soles.

Para obtener el premio de primera categoría y llevarse el bote acumulado, es necesario acertar los cinco números de la combinación principal y los dos soles. No obstante, existen otras 11 categorías de premios adicionales para quienes tengan aciertos parciales.

Es importante recordar que los únicos resultados con validez oficial son los publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Los ganadores tienen un plazo determinado para gestionar el cobro de sus premios a través de los canales oficiales de la organización o entidades bancarias colaboradoras.

