Hoy, 25 de septiembre, el santoral católico recuerda a San Cleofás, discípulo que, según Lucas 24, forma parte de los dos caminantes de Emaús que reconocen a Cristo resucitado al partir el pan.

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El episodio de Emaús concentra el recuerdo: los caminantes avanzan desconcertados tras la muerte de Jesús; sólo al compartir el pan identifican al Resucitado.

En la liturgia, la conmemoración subraya la unión entre la escucha de la Escritura y el gesto eucarístico. El relato de Lucas plantea un itinerario concreto —caminar, escuchar y reconocer— que sirve de pauta para la lectura pastoral de la Pascua.

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Para los ceutíes, la fecha invita a la lectura comunitaria o familiar de Lucas 24 y a la participación recogida en la Eucaristía en las parroquias locales.

San Cleofás

La tradición identifica a San Cleofás como uno de los dos discípulos de Emaús mencionados en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. El texto bíblico no ofrece una biografía extensa; su figura permanece asociada más al acontecimiento que al relato hagiográfico.

El gesto central es el partir el pan: según el Evangelio, es en ese momento cuando “se les abren” los ojos y reconocen al Resucitado. Esa escena ha marcado la reflexión cristiana sobre cómo se hace presente Cristo en la comunidad mediante la Palabra y el Pan.

Otros santos que se celebran el 25 de septiembre

San Fermín de Amiens : obispo y mártir ; tradicionalmente vinculado a Pamplona , evangelizó en la Galia y murió mártir durante persecuciones (siglo).

: ; tradicionalmente vinculado a , evangelizó en la y murió mártir durante persecuciones (siglo). Santos Pablo, Tata, Sabiniano, Máximo, Rufo y Eugenio de Damasco : mártires en Damasco (siglo IV), acusados de profesar el cristianismo.

: en (siglo IV), acusados de profesar el cristianismo. San Solemne de Chartres : obispo (511), en la antigua Galia , fallecido a comienzos del siglo VI.

: (511), en la antigua , fallecido a comienzos del siglo VI. San Principio de Soissons : obispo (siglo VI), en Soissons .

: (siglo VI), en . San Finbarro de Cork : obispo (siglo VI), figura irlandesa vinculada a Cork .

: (siglo VI), figura irlandesa vinculada a . San Aunacario de Auxerre : obispo (605), asociado a Auxerre , con referencia al Martirologio Jeronimiano .

: (605), asociado a , con referencia al . San Ermenfrido de Cusance : abad (670), del monasterio de Cusance en la región de Besançon .

: (670), del monasterio de en la región de . San Sergio de Radonez : abad (1392), monje y abad ruso que impulsó la vida monástica en la región de Moscú .

: (1392), monje y abad ruso que impulsó la vida monástica en la región de . San Cristóbal de La Guardia : mártir (1490), venerado tradicionalmente como mártir en La Guardia (Toledo).

: (1490), venerado tradicionalmente como mártir en (Toledo). Beato Marcos Criado: presbítero y mártir (1569), de la Orden Trinitaria, vinculado a la evangelización en las Alpujarras.

Significado litúrgico

El recuerdo de San Cleofás subraya que el encuentro con el Resucitado pasa por la combinación de la escucha de la Escritura y el gesto eucarístico. Esa síntesis aparece claramente en Lucas 24 y orienta la celebración: la Palabra prepara el reconocimiento que culmina en la mesa compartida.

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