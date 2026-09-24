Hoy, 25 de septiembre, el santoral católico recuerda a San Cleofás, discípulo que, según Lucas 24, forma parte de los dos caminantes de Emaús que reconocen a Cristo resucitado al partir el pan.
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El episodio de Emaús concentra el recuerdo: los caminantes avanzan desconcertados tras la muerte de Jesús; sólo al compartir el pan identifican al Resucitado.
En la liturgia, la conmemoración subraya la unión entre la escucha de la Escritura y el gesto eucarístico. El relato de Lucas plantea un itinerario concreto —caminar, escuchar y reconocer— que sirve de pauta para la lectura pastoral de la Pascua.
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Para los ceutíes, la fecha invita a la lectura comunitaria o familiar de Lucas 24 y a la participación recogida en la Eucaristía en las parroquias locales.
San Cleofás
La tradición identifica a San Cleofás como uno de los dos discípulos de Emaús mencionados en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. El texto bíblico no ofrece una biografía extensa; su figura permanece asociada más al acontecimiento que al relato hagiográfico.
El gesto central es el partir el pan: según el Evangelio, es en ese momento cuando “se les abren” los ojos y reconocen al Resucitado. Esa escena ha marcado la reflexión cristiana sobre cómo se hace presente Cristo en la comunidad mediante la Palabra y el Pan.
Otros santos que se celebran el 25 de septiembre
- San Fermín de Amiens: obispo y mártir; tradicionalmente vinculado a Pamplona, evangelizó en la Galia y murió mártir durante persecuciones (siglo).
- Santos Pablo, Tata, Sabiniano, Máximo, Rufo y Eugenio de Damasco: mártires en Damasco (siglo IV), acusados de profesar el cristianismo.
- San Solemne de Chartres: obispo (511), en la antigua Galia, fallecido a comienzos del siglo VI.
- San Principio de Soissons: obispo (siglo VI), en Soissons.
- San Finbarro de Cork: obispo (siglo VI), figura irlandesa vinculada a Cork.
- San Aunacario de Auxerre: obispo (605), asociado a Auxerre, con referencia al Martirologio Jeronimiano.
- San Ermenfrido de Cusance: abad (670), del monasterio de Cusance en la región de Besançon.
- San Sergio de Radonez: abad (1392), monje y abad ruso que impulsó la vida monástica en la región de Moscú.
- San Cristóbal de La Guardia: mártir (1490), venerado tradicionalmente como mártir en La Guardia (Toledo).
- Beato Marcos Criado: presbítero y mártir (1569), de la Orden Trinitaria, vinculado a la evangelización en las Alpujarras.
Significado litúrgico
El recuerdo de San Cleofás subraya que el encuentro con el Resucitado pasa por la combinación de la escucha de la Escritura y el gesto eucarístico. Esa síntesis aparece claramente en Lucas 24 y orienta la celebración: la Palabra prepara el reconocimiento que culmina en la mesa compartida.